'Os Simpsons' pode acabar em breve, diz criador da trilha sonora da série

Os Simpsons Crédito: Divulgação/Fox

O criador da trilha sonora de "Os Simpsons", Danny Elfman, disse que a série de animação americana pode estar chegando ao fim. "Não sei ao certo, mas ouvi dizer que este é seu último ano", contou em entrevista ao site de entretenimento Joe, na sexta (23).

No ar há 30 anos e agora em sua 31ª temporada, "Os Simpsons" já venceu 34 Emmys, 32 Annie Awards -prêmio entregue exclusivamente a programas de animação- , além de uma indicação ao Oscar em 2012 pelo curta "The Longest Daycare".

Ainda durante a entrevista, Elfman disse que o sucesso da série foi uma das grandes surpresas de sua vida. "Quando eu compus essa música louca esperava que ninguém fosse ouvi-la. Realmente não achava que o programa tivesse qualquer chance", disse.

"Eu esperava que durasse três episódios e fosse cancelado porque era tão estranho na época e eu simplesmente não achava que tivesse uma chance", completou.