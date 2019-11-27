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Televisão

'Os Simpsons' pode acabar em breve, diz criador da trilha sonora da série

Em entrevista a um site de entretenimento, Danny Elfman contou que este pode ser o último ano do programa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2019 às 20:08

Publicado em 27 de Novembro de 2019 às 20:08

Os Simpsons Crédito: Divulgação/Fox
O criador da trilha sonora de "Os Simpsons", Danny Elfman, disse que a série de animação americana pode estar chegando ao fim. "Não sei ao certo, mas ouvi dizer que este é seu último ano", contou em entrevista ao site de entretenimento Joe, na sexta (23).
No ar há 30 anos e agora em sua 31ª temporada, "Os Simpsons" já venceu 34 Emmys, 32 Annie Awards -prêmio entregue exclusivamente a programas de animação- , além de uma indicação ao Oscar em 2012 pelo curta "The Longest Daycare".
Ainda durante a entrevista, Elfman disse que o sucesso da série foi uma das grandes surpresas de sua vida. "Quando eu compus essa música louca esperava que ninguém fosse ouvi-la. Realmente não achava que o programa tivesse qualquer chance", disse. 

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"Eu esperava que durasse três episódios e fosse cancelado porque era tão estranho na época e eu simplesmente não achava que tivesse uma chance", completou. 
Se o cancelamento de fato acontecer, será só daqui mais uma leva de episódios já que a série foi renovada para uma 32ª temporada no começo deste ano.

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