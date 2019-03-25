Grupo de K-Pop BTS ganha referência em episódio de 'Os Simpsons'

25/03/2019 - Os personagens Homer (Esq.) e Bart Simpson, em espisódios de "Os Simpsons", onde Bart ensina o pai Homer a baixar filme pirata da internet Crédito: Reprodução

A série de animação "Os Simpsons" é conhecida, dentre outros motivos, pelas referências a assuntos atuais utilizadas no decorrer de seus episódios.

Desde presidentes até celebridades do mundo do entretenimento, o desenho já trouxe centenas de personalidades reconhecidas mundialmente para as suas 30 temporadas.

A escolha da vez foi o grupo de música pop sul-coreano BTS. O grupo de K-Pop mais reconhecido pelo mundo ganhou uma referência discreta no 17º episódio da nova temporada, de número 30.

O episódio intitulado "E My Sport", que foi ao ar no dia 17 de março, mostra a família Simpson na Coreia do Sul para uma competição de games.

Enquanto caminham pela calçada, Homer, Marge, Lisa e Maggie passam por duas placas com palavras em coreano e inglês, que dizem "BTS aqui hoje" e "Centro de recrutamento do ARMY BTS" (em referência ao fã clube do grupo, que se chama Army).