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TELEVISÃO

Grupo de K-Pop BTS ganha referência em episódio de 'Os Simpsons'

Capítulo foi ao ar na última segunda-feira (17)

Publicado em 

25 mar 2019 às 16:58

Publicado em 25 de Março de 2019 às 16:58

25/03/2019 - Os personagens Homer (Esq.) e Bart Simpson, em espisódios de "Os Simpsons", onde Bart ensina o pai Homer a baixar filme pirata da internet Crédito: Reprodução
A série de animação "Os Simpsons" é conhecida, dentre outros motivos, pelas referências a assuntos atuais utilizadas no decorrer de seus episódios.
Desde presidentes até celebridades do mundo do entretenimento, o desenho já trouxe centenas de personalidades reconhecidas mundialmente para as suas 30 temporadas.
A escolha da vez foi o grupo de música pop sul-coreano BTS. O grupo de K-Pop mais reconhecido pelo mundo ganhou uma referência discreta no 17º episódio da nova temporada, de número 30.
O episódio intitulado "E My Sport", que foi ao ar no dia 17 de março, mostra a família Simpson na Coreia do Sul para uma competição de games.
Enquanto caminham pela calçada, Homer, Marge, Lisa e Maggie passam por duas placas com palavras em coreano e inglês, que dizem "BTS aqui hoje" e "Centro de recrutamento do ARMY BTS" (em referência ao fã clube do grupo, que se chama Army).
Vale lembrar que o grupo vem ao Brasil para shows em São Paulo nos dias 25 e 26 de maio, e os ingressos já estão esgotados.

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