"Os Sacrilégios do Amor" é destaque no Festival de Teatro de Guaçuí

Espetáculo "Sacrilégios do Amor", do grupo Gota, Pó e Poeira Crédito: Carlos Ola/Divulgação

As relações familiares, que se tornam expostas após a convivência intensa, são discutidas no espetáculo que encerra o Festival de Guaçuí em 2021. Em sua primeira versão on-line em 21 anos, o evento acontece até sábado (22), no YouTube do grupo teatral Gota, Pó e Poeira , com transmissões gratuitas de peças do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraíba e Espírito Santo.

"Os Sacrilégios do Amor", obra inspirada nos contos de Nelson Rodrigues presentes na coletânea "A Vida Como Ela é", surgiu após uma residência artística com recursos de edital do Governo do Estado. Em cena, sete atores participam de esquetes de histórias diferentes que se ligam através de depoimentos de alguns personagens.

"Usamos de quatro a cinco contos. São várias histórias alinhavadas pelos depoimentos de alguns personagens. São retratados os conflitos amorosos e questões de adultério, entre outros assuntos", destaca o assistente de direção da pela e organizador do festival, Carlos Ola.

Segundo Ola, a intenção era trazer para atualidade um tema escrito nos anos 1950, mas que se torna completamente atual com a pandemia da Covid-19.

"Ela traz as relações e dramas familiares, a intensidade familiar, ainda mais agora na pandemia em que familías estão mais unidas e dentro de casa. Esses problemas acabam aparecendo mais, são mais visíveis e intensos. Embora a obra se passa nos anos 1950, essas tragédias e envolvimentos, desde a sexualidade, adultério e a relação familiar, estão muito presentes e evidentes durante a pandemia", explica Carlos.

A apresentação ao vivo no próximo sábado (22), às 20h, será a estreia após meses de trabalho semi-presencial. "O diretor Ribamar Ribeiro veio para o ES, deu oficinas virtuais e presenciais, discutimos o texto, lemos e criamos as cenas. No período de carnaval, fizemos uma imersão com o grupo, que fez a montagem do espetáculo", detalha Carlos.

O FESTIVAL

Segundo Carlos, a curadoria procurou trazer diversidade nas obras. "A curadoria sempre olha a tematica, que neste ano é de clássicos. Falamos de Lampião, feminicídio, preservação da natureza homossexualidade", conta.

Neste ano, o Festival de Teatro de Guaçuí realiza sua primeira edição on-line. Os espetáculos são transmitidos ao vivo e ficam em exibição no YouTube da companhia de teatro por tempo indeterminado. Portanto, se você perdeu alguma exibição, pode conferir no canal.

De acordo com o organizador, os grupos vão até Guaçuí, realizam a apresentação e voltam para suas residências. "Cada grupo vem, apresenta e, após a seleção, participa de uma conversa virtual com o júri, que vai selecionar os melhores trabalhos. Ao mesmo tempo, o festival promove a troca de experiências para traçar um painel do teatro no Brasil durante a pandemia".

Destaque também para a premiação do evento, que contará com um troféu em homenagem ao ator José Luiz Gobbi, que faleceu no último dia 13. Ele estava vivendo justamente na região do Caparaó e internado num hospital de Guaçuí.

21º FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO DE GUAÇUÍ

Quando: até sábado (22)

até sábado (22) Onde: no YouTube do grupo Gota, Pó e Poeira

no YouTube do grupo Gota, Pó e Poeira Gratuito

PROGRAMAÇÃO

18 DE MAIO – TERÇA FEIRA

14H – A ÁRVORE - Boyásha Trupe de Teatro– ES



18H - AS MALDITAS, ESSAS GÊMEAS NÃO SÃO FLOR QUE SE CHEIRE – Cara Dupla Coletivo de Teatro - PB



20H – TERROR E MISÉRIA – Laboratório de Montagens Cênicas: Epicentro – ES





19 DE MAIO – QUARTA FEIRA



14H – CONTOS DE COR - Cia Mais Um Ponto, Mais Um Conto – ES



17H - NEM TUDO SÃO AMORES – Cia de Teatro Homônimos Perfeitos – ES



20H - A MAIS FORTE – Boyásha Trupe de Teatro– ES

