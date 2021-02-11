Oficinas culturais gratuitas de dramaturgia, produção e gestão cultural

Oficina de Produção Cultural ministraad p Crédito: Reprodução/YouTube

Que tal aproveitar o tempo livre para se especializar na área cultural? Com a ideia de apresentar um panorama sobre o pensamento estratégico na produção e gestão cultural, além de formar profissionais na área, o Projeto Circuito Nacional de Teatro no Espírito Santo realiza oficinas para produtores, atores e todos que se interessarem pela área.

"As oficinas têm o intuito de ajudar aos profissionais de cultura, que tanto foram prejudicados nesta pandemia. Mas fica o convite para todo mundo que tem curiosidade de entender um pouco mais desse universo", explica Bruna Dornellas, sócia da WB Produções, que realiza o circuito.

O projeto foi iniciado com a transmissão de espetáculos teatrais de forma gratuita, na internet, durante o segundo semestre de 2020. As aulas on-line são parte da contrapartida da WB Produções ao público já que tudo foi promovido com recursos da Lei Rouanet.

São oito oficinas gratuitas que estão disponibilizadas no YouTube da WB produções . Divididas nos temas Dramaturgia e Produção Cultural, elas são ministradas pelo dramaturgo Duílio Kuster Cid, pelo diretor Marcelo Ferreira e pelas produtoras Luana Eva e Ludmila Porto.

TEMAS

No tema Dramaturgia, as duas primeiras aulas ministradas pelo professor Duílio se propõem a oferecer ferramentas para que o aluno possa desenvolver o seu próprio texto teatral. Para tanto, serão abordados assuntos como a definição e especificidades do texto dramático, os principais gêneros dramáticos ao longo da história e técnicas de escrita.

A terceira e quarta aula, ministrada pelo professor Marcelo Ferreira, fazem uma incursão pelo teatro pós-dramático, tendo como referência a obra do professor Hans-Thies Lehmann.

No tema Produção Cultural, as aulas são voltadas para elaboração e execução de projetos, além de explicar os diferentes financiamentos e leis de auxílio à cultura.

"As oficinas sempre ocorreram de forma presencial e este ano devido à pandemia podemos ofertá-las em formato digital, o que é muito bom, pois abrimos para mais pessoas. Vale lembrar que elas tem acessibilidade em libras, democratizando ainda mais a informação", destaca Bruna.

SERVIÇO

Oficinas on-line do Circuito Nacional de Teatro no Espírito Santo

Onde: YouTube da WB Produções, disponível por seis meses na plataforma



YouTube da WB Produções, disponível por seis meses na plataforma Quanto: gratuito



gratuito Palestrantes: Luana Eva, Ludmila Porto, Duílio Kuster Cid e Marcelo Ferreira



AULAS