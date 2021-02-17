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Memes

No Dia Mundial do Gato, assista aos vídeos mais populares do YouTube

Comemore a data com uma seleção dos bichanos mais famosos da internet

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 18:16

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 fev 2021 às 18:16
Gato
Crédito: Claudia Wollesen/Pixabay
No dia 17 de fevereiro se comemora o Dia Mundial do Gato, os bichinhos de estimação mais queridos da internet. Os felinos são campeões de audiência no YouTube. Nos últimos 12 meses eles tiveram praticamente o dobro de buscas que seu concorrente direto, o cachorro.
O mais visto é uma coletânea de miados, que começa esse dia comemorativo com mais de 11 milhões de visualizações. Tem ainda truques caseiros, travessuras e muita fofura dos bichanos.
Divirta-se com a lista dos cinco vídeos mais populares de gatos no YouTube:

1. Gato miando

2. As melhores dublagens e narrações engraçadas de gatos e outros animais em 2019 - Belmiro Memes.

3. Lagosta vs gato

4. 14 Truques Para Gatos

5. Vídeos dos gatos mais engraçados

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