No Dia Mundial do Gato, assista aos vídeos mais populares do YouTube

No dia 17 de fevereiro se comemora o Dia Mundial do Gato, os bichinhos de estimação mais queridos da internet. Os felinos são campeões de audiência no YouTube. Nos últimos 12 meses eles tiveram praticamente o dobro de buscas que seu concorrente direto, o cachorro.
O mais visto é uma coletânea de miados, que começa esse dia comemorativo com mais de 11 milhões de visualizações. Tem ainda truques caseiros, travessuras e muita fofura dos bichanos.
Divirta-se com a lista dos cinco vídeos mais populares de gatos no YouTube: