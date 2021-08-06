Netflix anuncia estreia da 4ª temporada de "Stranger Things" para 2022

Stranger Things é a série mais vista do Netflix Crédito: Netflix

Os fãs de Stranger Things se animaram com a notícia de que a quarta temporada já estava sendo gravada. Porém, a Netflix anunciou nesta sexta-feira (06), que a estreia será apenas em 2022

"Vejo todos vocês no mundo invertido. Stranger Things volta em 2022", diz a legenda do post com um teaser com cenas das temporadas anteriores e algumas cenas inéditas dos próximos episódios.

Na quarta-feira (04), um incêndio atingiu o estúdio onde são realizadas as filmagens da quarta temporada de Stranger Things.