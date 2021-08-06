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Netflix anuncia estreia da 4ª temporada de "Stranger Things" para 2022

Uma postagem da plataforma de streaming nas redes sociais manda recado aos fãs: "Vejo todos vocês no mundo invertido. Stranger Things volta em 2022"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 ago 2021 às 15:03

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 15:03

Stranger Things é a série mais vista do Netflix
Stranger Things é a série mais vista do Netflix Crédito: Netflix
Os fãs de Stranger Things se animaram com a notícia de que a quarta temporada já estava sendo gravada. Porém, a Netflix anunciou nesta sexta-feira (06), que a estreia será apenas em 2022
"Vejo todos vocês no mundo invertido. Stranger Things volta em 2022", diz a legenda do post com um teaser com cenas das temporadas anteriores e algumas cenas inéditas dos próximos episódios.
Na quarta-feira (04), um incêndio atingiu o estúdio onde são realizadas as filmagens da quarta temporada de Stranger Things.
A Netflix afirmou ao portal Newsweek que o prédio atingido era antigo e estava em vias de ser demolido, não afetando o andamento das gravações da série.

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