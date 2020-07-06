Morre Ennio Morricone, maestro italiano, aos 91 anos

O maestro Ennio Morricone Crédito: Reprodução/Instagram @dierovi

Ennio Morricone, maestro e compositor italiano, morreu na madrugada desta segunda (6) aos 91 anos de idade em um hospital de Roma, na Itália. A família, segundo informações da Quem, confirmou a morte e informou que o funeral será privado.

O artista chegou a ganhar dois Oscar por melhor trilha sonora durante a carreira e acabou tendo complicações de saúde após quebrar o fêmur em junho deste ano, desde quando está internado na cidade italiana. As informações foram divulgadas pelo jornal local Corriere Della Serra.