Morre Ennio Morricone, maestro italiano, aos 91 anos

Ennio Morricone, maestro e compositor italiano, morreu na madrugada desta segunda (6) aos 91 anos de idade em um hospital de Roma, na Itália. A família, segundo informações da Quem, confirmou a morte e informou que o funeral será privado.
O artista chegou a ganhar dois Oscar por melhor trilha sonora durante a carreira e acabou tendo complicações de saúde após quebrar o fêmur em junho deste ano, desde quando está internado na cidade italiana. As informações foram divulgadas pelo jornal local Corriere Della Serra.
Ao longo da carreira, Ennio trabalhou com grandes nomes do cinema, como Quentin Tarantino, Roman Polanski, Terrence Malic, Giuseppe Tornatore e Bernardo Bertolucci.