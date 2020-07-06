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Luto na música

Morre Ennio Morricone, maestro italiano, aos 91 anos

Maestro e compositor italiano quebrou o fêmur e precisou ser internado, em Roma, em junho deste ano; estado de saúde era complicado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2020 às 08:15

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 08:15

O maestro Ennio Morricone
O maestro Ennio Morricone Crédito: Reprodução/Instagram @dierovi
Ennio Morricone, maestro e compositor italiano, morreu na madrugada desta segunda (6) aos 91 anos de idade em um hospital de Roma, na Itália. A família, segundo informações da Quem, confirmou a morte e informou que o funeral será privado.
O artista chegou a ganhar dois Oscar por melhor trilha sonora durante a carreira e acabou tendo complicações de saúde após quebrar o fêmur em junho deste ano, desde quando está internado na cidade italiana. As informações foram divulgadas pelo jornal local Corriere Della Serra. 

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Ao longo da carreira, Ennio trabalhou com grandes nomes do cinema, como Quentin Tarantino, Roman Polanski, Terrence Malic, Giuseppe Tornatore e Bernardo Bertolucci. 

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