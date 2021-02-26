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Morre aos 80 anos Ronald Pickup, ator de 'O Exótico Hotel Marigold'

O britânico também estrelou as séries 'The Crown' e 'Downton Abbey'
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 fev 2021 às 14:53

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 14:53

Ronald Pickup interpretou Norman Cousins nos filmes 'O Exótico Hotel Marigold', de 2011 e 2015
Ronald Pickup interpretou Norman Cousins nos filmes 'O Exótico Hotel Marigold', de 2011 e 2015 Crédito: Reprodução YouTube / 20th Century Studios
O veterano ator Ronald Pickup morreu nesta quinta-feira, 25, aos 80 anos. Segundo o comunicado de seu agente, publicado pela BBC News, o britânico estava doente há algum tempo e teve uma morte pacífica, ao lado dos seus familiares. "Ronald Pickup morreu pacificamente ontem, após uma longa doença, cercado por sua mulher e família. Ele fará muita falta", disse a nota do empresário.
Nascido em Chester, na Inglaterra, em 7 de junho de 1940, Ronald Pickup era casado com a atriz americana Lans Traverse desde 1964, com quem teve dois filhos, Rachel e Simon Pickup. Ele estreou na TV em 1964, na clássica série Doctor Who. Recentemente, o astro britânico participou da primeira temporada da série The Crown, como Geoffrey Fisher, Arcebispo da Cantuária e apareceu na sexta temporada de Downton Abbey.
Um dos papéis mais notórios dele no cinema foi como Norman Cousins no filme O Exótico Hotel Marigold, de 2011, e na sua sequência, em 2015. Pickup também se destacou como ex-primeiro-ministro do Reino Unido Neville Chamberlain, em O Destino de Uma Nação, 2017. Em 2020, ainda participou do filme End Of Term.

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