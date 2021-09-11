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Música

Metallica lança álbum de covers com Miley Cyrus, Elthon John e J Balvin

Projeto conta com 53 faixas de diferentes artistas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 set 2021 às 10:35

Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 10:35

James Hetfield, vocalista do Metallica, volta para a reabilitação
James Hetfield, vocalista do Metallica, volta para a reabilitação Crédito: Instagram/@brettmurrayphotography
A banda Metallica anunciou nesta sexta-feira (10) que irá relançar definitivamente seu quinto álbum, intitulado "The Black Album". O trabalho completa 30 anos e já foi vencedor de um Grammy, na categoria de melhor performance de metal, e foi 16 vezes Disco de Platina.
Agora, "The Black Album (Remastered)" traz uma melhor qualidade de som, e está disponível nas plataformas digitais de streaming. Além disso, a banda também lança o projeto "The Metallica Blacklist", uma homenagem ao grupo, onde 53 artistas contribuíram com covers do álbum lançado em 1991.
Dentre a lista de cantores de diversos gêneros musicais, estão nomes como Juanes, Alessia Cara, Elton John, Weezer, Mac DeMarco, J Balvin e Miley Cyrus. As 53 faixas que compõe o projeto trazem cantores, artistas country, eletrônicos e hip-hop compartilhando seu amor por essas músicas ao lado de punk rockers, indies e ícones do rock.
A receita de cada venda, download e stream será dividida igualmente entre as instituições de caridade escolhidas pelos artistas contribuintes e para a All Within My Hands Foundation, do Metallica. O disco estará disponível em variados formatos, incluindo digital e físico.
"The Black Album" é considerado um dos discos mais bem-sucedidos da banda. Nele, se encontram sucessos como "Enter Sandman", "The Unforgiven", "Nothing Else Matters", "Wherever I May Roam" e "Sad But True".

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