Mariana Enríquez investiga chagas espirituais e familiares em novo livro

No livro, que começa em tempos de regime militar, um pai, que é médium e tem o corpo debilitado por uma operação no peito, leva o filho para uma viagem, ao mesmo tempo em que tenta impedir que a mediunidade que ele possui seja herdada pelo garoto.

"A ideia do corpo machucado ou doente, faz referência ao período militar, porque é um corpo que lembra uma existência. Como o corpo de um desaparecido. Um corpo com doença crônica atormenta. Se seu corpo está bem, você não se lembra dele."

No caminho, eles se encontram com mulheres, algumas com um quê de bruxas, mas todas sem se encaixar num padrão feminino comum.