Show de despedida

Mariana Coelho se despede de Vitória com show tributo a Amy Winehouse

Ex-The Voice, que está de mudança para São Paulo, fará show de despedida na Praia do Canto

Publicado em 12 de Março de 2019 às 19:19

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

12 mar 2019 às 19:19
Crédito: Ricardo Fontana
Mariana Coelho, a ex-The Voice que chegou às semi-finais do reality da Globo na edição de 2017, vai deixar ecoar no Espírito Santo sua interpretação da britânica Amy Winehouse. Neste sábado (16), a cantora estreia seu "Tributo a Amy Winehouse", no Spirito Jazz, na Praia do Canto, em Vitória, em tom de despedida. Em breve, ela deve se mudar para São Paulo, onde já tem contrato de quatro anos assinado com gravadora para se dedicar exclusivamente à música.
"É difícil ficar conciliando a agenda morando aqui. Então, decidi que é hora de me lançar lá, onde também já vou chegar fazendo show de Amy, que é uma paixão antiga (risos)", brinca. O repertório que Mariana prepara tem em torno de 17 canções da cantora inglesa e celebra o legado que ela deixou para a arte no mundo.
Amy é declarada uma das maiores inspirações de Mariana e a voz da ex-The Voice já chegou até a ser comparada à sua ídolo. "É uma inspiração muito grande e estou super ansiosa. Mas sei que no final vai dar tudo certo e estou bem confiante com o projeto", conta, completando: "É um projeto que eu tenho pensado há algum tempo, quero continuar com ele em São Paulo, mas quero ter certeza de que conseguirei continuar com os shows".
A capixaba, que quer fazer fama e nome nas baladas paulistas, já tem um show tributo fechado para apresentar por lá. "Mas não marcamos data, ainda. O tributo será lançado aqui, no Espírito Santo, mas continua lá. Só não marcamos porque, como sabia que ia me mudar, estava esperando um pouco para agendar", conclui.
Crédito: Ricardo Fontana
SERVIÇO
Tributo a Amy Winehouse com Mariana Coelho
Onde: Spirito Jazz (Via Cruzeiro Mall - Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória)
Quando: 16 de março de 2019 (sábado), às 20h
Ingressos: entrada vai de R$ 20 a R$ 35 - Vendas na bilheteria do local
Informações: (27) 3019-0860
 

