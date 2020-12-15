Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Dona do Natal"

Mariah Carey volta ao top Billboard Hot 100 com 'All I Want For Christmas Is You'

Cantora também completou 83 semanas de liderança na parada de singles dos Estados Unidos
Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 19:01

A cantora Mariah Carey Crédito: Reprodução/Instagram @mariahcarey
Mariah Carey voltou ao top da Billboard Hot 100 com a música natalina All I Want For Christmas Is You, de 1994. A notícia foi divulgada no site oficial da Billboard nesta segunda-feira, 14. Além dela, a canção Feliz Navidad, de Jose Feliciano, entrou no top 10 pela primeira vez, cinquenta anos após seu lançamento.
Mariah Carey chegou a completar 83 semanas de liderança na parada de singles dos Estados Unidos, quebrando o próprio recorde. Os outros artistas com mais tempo no topo da parada são Rihanna, com 60 semanas, e Os Beatles, com 59.
Em dezembro de 2019, a cantora tornou-se a primeira artista a liderar o ranking da Billboard em quatro décadas diferentes. O clássico natalino foi lançado em 1994 por Mariah Carey, mas todo ano volta ao grupo de músicas mais ouvidas, junto com outras produções que também fazem referência ao Natal.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados