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Música

Mariah Carey rompe com empresa de Jay-Z, mas nega briga

Segundo o jornal 'The Sun', a cantora teria brigado e rompido com assessoria; Mariah se manifestou pelo Instagram
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 jun 2021 às 18:42

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 18:42

A cantora Mariah Carey
A cantora Mariah Carey Crédito: Instagram/@mariahcarey
A cantora Mariah Carey não faz mais parte da empresa Roc Nation, do rapper Jay-Z. Segundo o jornal The Sun, a cantora teria tido uma grande briga com a empresa que a assessorava. Em seu Instagram, Mariah negou a briga.
O motivo da briga teria sido o futuro da carreira da estrela pop, que teria acabado em discussão e no desligamento da Roc Nation. Nada foi confirmado oficialmente, mas a cantora já não aparece entre os artistas no site da agência.
A fonte do jornal britânico afirma que o desligamento deve acontecer nas próximas semanas e que é uma pena a saída de Mariah. "É uma pena, porque eles fizeram um ótimo trabalho nos últimos anos, mas esta reunião não poderia ter sido muito pior. Mariah tem conversado com outros gerentes e acha que encontrou alguém que ela tem plena confiança para os próximos passos da carreira."
Mariah não se manifestou sobre a saída, mas postou nesta segunda-feira, 7, em seu Instagram uma mensagem rebatendo a informação de que teria brigado com Jay-Z. A cantora escreveu que a única situação explosiva entre ela e o rapper foi o hit Heartbreaker, e xingou o jornal.

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