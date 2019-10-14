Mariah Carey confunde Jennifer Aniston e Reese Witherspoon em evento

A cantora Mariah Carey Crédito: Reprodução/Instagram @mariahcarey

Mariah Carey, 49, cometeu uma gafe, na última sexta-feira (11), ao confundir as atrizes Jennifer Aniston, 50, e Reese Witherspoon, 43, durante um evento da revista americana Variety, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A cantora foi uma das seis homenageadas no evento sobre mulheres de destaque.

No começou do seu discurso, Mariah falou que leva seus agradecimentos por escrito pois tem dificuldade em usar o teleprompter, diferente de algumas colegas. Ela então citou Reese Witherspoon como a atriz que havia discursado antes dela, quando na verdade foi Jennifer Aniston.

A cantora prosseguiu com seu discurso sem perceber o erro e falou sobre sexismo, racismo e maternidade. Ela recordou que tinha apenas 18 anos quando assinou com uma gravadora pela primeira vez e que, na época, muitos homens controlavam sua carreira, incluindo parcerias e a forma dela se vestir.

"Isso pode ser muito intimidador para uma jovem que está começando, tentando se expressar artisticamente. Foi preciso muito trabalho, força interior e acreditar em mim mesma, mas aos poucos ganhei a coragem de emergir desse controle sufocante de um grupo de homens", afirmou ela.

Mãe de um casal de gêmeos, de oito anos, a cantora também falou sobre como sua filha terá um caminho mais complicado do que seu filho e afirmou que a tem criado para enfrentar isso. As crianças são fruto do relacionamento de Mariah com o cantor Nick Cannon, 39.