Vitão aparece com roupa de Anitta e rumores de romance aumentam

Vitão e Anitta no clipe de "Complicado" Crédito: Reprodução/Youtube

FOLHAPRESS - Os cantores Anitta, 26, e Vitão, 20, estão cada dia mais próximos e aumentando as especulações de um possível romance. Dessa vez, os cantores foram vistos usando a mesma camiseta em dias diferentes.

Anitta publicou, neste sábado (12), uma foto sensual usando apenas uma camiseta preta com escritos vermelhos e calcinha. Acontece o cantor compartilhou neste domingo (13) uma imagem em que estava com a mesma peça de roupa durante um show.

Os rumores de um relacionamento entre os artistas começaram a surgir com a divulgação do lançamento da música "Complicado". Vitão chegou a beijar a voz de "Bang" em um show, mas ambos negaram um relacionamento na época. "Acho que rolaria [uma ficada] sim. Ela é uma pessoa muito legal, interessante e bonita. Com certeza", disse o cantor sobre ter algo além da parceria musical com a carioca.