Gusttavo Lima compra jatinho de valor multimilionário Crédito: Reprodução/ Facebook

FOLHAPRESS - Gusttavo Lima, 30, agora vai se locomover com um novo meio de transporte. Tudo porque o sertanejo acaba de adquirir um luxuoso jatinho Gulfstream IV. O veículo vale, segundo cotação de 2015 da Aviation Week, 41 milhões de dólares, o equivalente a impressionantes R$ 168 milhões.

Nas fotos publicadas pelo vendedor do jatinho, Lima aparece em frente à nova aquisição e também em seu interior, que mescla tons claros e dourado. O jatinho já está em uso e o cantor voou com ele até Brasília (DF), onde realizou o Buteco neste sábado (12). Sua esposa, Andressa Suita, publicou fotos no interior do veículo, que tem os bancos em couro autografados pelo cantor.