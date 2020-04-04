Marcelo e Ryan fazem sucesso com música em 'Salve-se Quem Puder'

Marcelo e Ryan fazem sucesso na novela "Salve-se quem Puder" com a faixa "Desejo Danado" Crédito: Caio Duran/Divulgação

Revelação da música sertaneja, os mineiros Marcelo e Ryan viram sua popularidade aumentar nas redes sociais por conta de "Desejo Danado", "modão" pra lá de romântico que embala o conturbado relacionamento de Alexia/Josimara (Deborah Secco) e Zezinho (João Baldasserini), em "Salve-se Quem Puder".

A dupla chegou a fazer uma participação especial na novela das sete da Rede Globo, antes de a trama ser interrompida por conta do avanço da pandemia do novo coronavírus no Brasil. Em capítulo que foi ao ar no início de fevereiro, Marcelo e Ryan apareceram cantando em uma festa da cidade fictícia onde a história se desenrola. Além da dupla tocar "Desejo Danado", eles dividiram o palco com a personagem de Deborah Secco.

Marcelo e Ryan dividem o palco com a atriz Deborah Secco, em gravação da novela "Salve-se quem Puder" Crédito: Divulgação

"Foi uma experiência incrível ver como funciona os bastidores de uma novela e ainda gravar ao lado de grandes profissionais, como Deborah Secco e João Baldasserini. É um dia que vai ficar guardado para sempre em nossa memória", relembra Marcelo, em bate-papo com o "Divirta-se" para falar do sucesso da dupla.

O mineiro detalha como se deu o convite para participar da trilha sonora. "A oportunidade veio de um amigo aqui de Belo Horizonte. Ele nos falou sobre a possibilidade de mostrar o trabalho para o pessoal da Globo. Para a nossa alegria, apresentamos a música e nos disseram que se encaixava perfeitamente com a história de Zezinho e Alexia", comemora.

SUCESSO ROMÂNTICO

O sertanejo confessa que o assédio dos fãs aumentou após a participação na trama. "Até então, fazíamos um trabalho de maior consistência em Minas Gerais. A novela nos deu uma visibilidade a nível nacional, e isso está sendo muito bom para divulgarmos o nosso trabalho", acredita.

"Desejo Danado" é o carro-chefe de um DVD com sete músicas inéditas, lançado nas plataformas digitais em janeiro. Os cantores, porém, não são novatos no mundo do sertanejo. Estão na estrada há dez anos, tendo produzido dois CDs, um EP e um DVD. "Desejo", lançado no Youtube no início do ano, já conta com mais de três milhões de acessos, o que confirma a boa fase da dupla.

A escolha do repertório de seus trabalhos, de acordo com Marcelo, se dá muito pela sensibilidade em entender o que os fãs querem ouvir. "Para fazer um álbum de estúdio, ouvimos centenas de músicas e existem algumas que, logo na primeira vez que escutamos, nos identificamos muito. Dá aquele 'arrepio', sabe (risos)? Acreditamos que essas são as faixas que devem ser gravadas", brinca, meio que desconversando.

"Isso aconteceu com 'Desejo Danado' e deu certo, né? Hoje, podemos considerar que ela é a música mais importante de nossa carreira", acredita.

AMOR PELO ESTADO

Como bom mineiro, Marcelo fala que a relação com o Espírito Santo sempre foi especial. "É um estado muito querido, onde fizemos grandes amizades. Sempre que temos férias, tentamos frequentar as belas praias de vocês", conversa, em tom de nostalgia.

"O Estado também é marcante em nossa carreira. Ainda no início, tocamos em uma festa na fazenda de uns amigos, em Piúma. Participamos da cavalgada de Nossa Senhora das Graças. Foi uma experiência maravilhosa", relembra.

Marcelo e Ryan fazem sucesso na novela "Salve-se quem Puder" com a faixa "Desejo Danado" Crédito: Caio Duran/Divulgação

Tocar a carreira em tempos de isolamento social - imposto pelo covid-19 - é um desafio a mais, segundo Marcelo. "O momento é de cuidar da gente e do próximo. Estamos em casa, em quarentena, e a internet é uma ferramenta de grande importância para manter-nos conectados ao nosso público", relata, dizendo que aumentou sua atividade nas redes sociais.