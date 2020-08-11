Mamonas Assassinas serão homenageados em megalive

Dinho, Bento Hinoto, Júlio Rasec, Samuel Reoli e Sérgio Reoli formaram o grupo Mamonas Assassinas Crédito: Divulgação

A banda Mamonas Assassinas, fenômeno dos anos 90, receberá uma homenagem em 23 de agosto. Uma megalive será exibida no canal oficial do grupo no Youtube e contará com a participação de diversos artistas brasileiros como Preta Gil, Fábio Porchat e Paulo Ricardo.

A iniciativa intitulada Xô Corô, em alusão ao novo coronavírus, irá celebrar a trajetória da banda e os músicos presentes irão relembrar alguns sucessos como Pelados em Santos, Robocop gay e Sabão Crá-crá. O evento também irá transmitir dez clipes inéditos do grupo.

A live será apresentada por Ruy Brissac, intérprete de Dinho no Musical Mamonas, e contará com outros nomes como Angélica, Marcelo Adnet, Marisa Orth, Sidney Magal e Marcos Veras.

O dinheiro arrecadado será destinado para a Ação da Cidadania e do Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos, cidade na qual a banda nasceu.