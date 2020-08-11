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Música

Mamonas Assassinas serão homenageados em megalive

Diversos artistas brasileiros participarão e dez clipes inéditos do grupo serão exibidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2020 às 17:58

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 17:58

Dinho, Bento Hinoto, Júlio Rasec, Samuel Reoli e Sérgio Reoli formaram o grupo Mamonas Assassinas
Dinho, Bento Hinoto, Júlio Rasec, Samuel Reoli e Sérgio Reoli formaram o grupo Mamonas Assassinas Crédito: Divulgação
A banda Mamonas Assassinas, fenômeno dos anos 90, receberá uma homenagem em 23 de agosto. Uma megalive será exibida no canal oficial do grupo no Youtube e contará com a participação de diversos artistas brasileiros como Preta Gil, Fábio Porchat e Paulo Ricardo.
A iniciativa intitulada Xô Corô, em alusão ao novo coronavírus, irá celebrar a trajetória da banda e os músicos presentes irão relembrar alguns sucessos como Pelados em Santos, Robocop gay e Sabão Crá-crá. O evento também irá transmitir dez clipes inéditos do grupo.
A live será apresentada por Ruy Brissac, intérprete de Dinho no Musical Mamonas, e contará com outros nomes como Angélica, Marcelo Adnet, Marisa Orth, Sidney Magal e Marcos Veras.

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O dinheiro arrecadado será destinado para a Ação da Cidadania e do Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos, cidade na qual a banda nasceu.
Apesar de breve, os Mamonas Assassinas tiveram carreira imortalizada no cenário musical brasileiro. Dinho, Samuel, Sérgio, Bento e Júlio formaram a banda no final de 1994, e, em março de 1996, todos morreram num acidente de avião em São Paulo.

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