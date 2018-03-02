Mamonas Assassinas: há 22 anos o Brasil chorava a perda do grupo

Crédito: Arquivo A Gazeta

Irreverência, alegria e um estilo de música que conquistou o Brasil. Em pleno sucesso meteórico, há exatos 22 anos, os cinco integrantes do grupo 'Mamonas Assassinas' morreram em um acidente aéreo.

Era 02 de março de 1996, um sábado à noite, quando a família do vocalista Dinho o esperava no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, e soube que o jatinho em que ele estava havia sumido.

Por volta das 23h, a aeronave bateu em uma área de mata na Serra da Cantareira, também em São Paulo. Eles voltavam do último show da turnê brasileira antes do embarque para um pequeno giro em Portugal.