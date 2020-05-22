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Luma Danttas lança Te Amo Sonhando, música de novo álbum

A primeira canção do álbum Luma Danttas  Autêntico chega às plataformas de streaming nesta sexta-feira (22) e promete ser um divisor de águas na carreira da artista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2020 às 09:21

Publicado em 22 de Maio de 2020 às 09:21

A cantora e compositora Luma Danttas
A cantora e compositora Luma Danttas Crédito: Reprodução/Instagram @lumadanttas
Uma declaração sincera e profunda de amor. Assim podemos descrever Te Amo Sonhando, a faixa escolhida como carro chefe do novo trabalho da cantora Luma Danttas. Disponível nas plataformas digitais nesta sexta-feira (22), a composição de Dani Lima, Guilherme Prado, Juliano Dias, Rafaela Miranda e Rayanne Santos, quer mostrar o talento da jovem.
Marcada pelo suave som do violão e forte toque do piano, a produção musical de Luiz Henrique Alves, é, na opinião de Luma, uma das faixas mais profundas e tocantes que ela já ouviu em sua vida. 
No momento em que eu ouvi essa música eu me arrepiei, aliás, arrepio até hoje, ela tem uma energia diferente, que contagia, que envolve, ela fala de amor de uma maneira simples e cativante e mexeu comigo de uma forma que eu sabia, naquele momento, que ela era a música de trabalho, conta a artista.

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A melodia integra Luma Danttas  Autêntico, o EP audiovisual que chega ressaltando a indústria da música outro grande talento da moça, além do timbre, que é indiscutível. Formado por oito canções, seis são assinadas por ela, salientando assim, sua maestria nas composições.

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