Luma Danttas lança Te Amo Sonhando, música de novo álbum

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Oi meus amores, está chegando! Dia 22 de maio tem lançamento da minha primeira música "Te Amo Sonhando" no YouTube e em todas as plataformas digitais! . Você já se inscreveu no meu canal? Se não corre lá no YouTube e se inscreva pra não perder essa novidade! Bj meus amores!? #TeAmoSonhando #LumaDanttas #LumaDanttasAutentico @sonymusicbrasil @eme2music