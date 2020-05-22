Luma Danttas lança Te Amo Sonhando, música de novo álbum

Uma declaração sincera e profunda de amor. Assim podemos descrever Te Amo Sonhando, a faixa escolhida como carro chefe do novo trabalho da cantora Luma Danttas. Disponível nas plataformas digitais nesta sexta-feira (22), a composição de Dani Lima, Guilherme Prado, Juliano Dias, Rafaela Miranda e Rayanne Santos, quer mostrar o talento da jovem.
Marcada pelo suave som do violão e forte toque do piano, a produção musical de Luiz Henrique Alves, é, na opinião de Luma, uma das faixas mais profundas e tocantes que ela já ouviu em sua vida.
No momento em que eu ouvi essa música eu me arrepiei, aliás, arrepio até hoje, ela tem uma energia diferente, que contagia, que envolve, ela fala de amor de uma maneira simples e cativante e mexeu comigo de uma forma que eu sabia, naquele momento, que ela era a música de trabalho, conta a artista.
A melodia integra Luma Danttas Autêntico, o EP audiovisual que chega ressaltando a indústria da música outro grande talento da moça, além do timbre, que é indiscutível. Formado por oito canções, seis são assinadas por ela, salientando assim, sua maestria nas composições.