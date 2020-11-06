Ludmilla grava clipe na Rocinha e homenageia ícones do funk

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Quando eu ainda nem pensava em cantar, @tatiquebrabarracooficial ja? fazia um corre incri?vel no mundo do funk. Ela abriu muitas portas para que tantas outras mulheres pudessem chegar e arrasar. Quebrou barraco, quebrou padro?es, quebrou estereo?tipos e continua quebrando tudo, "botando a chapa quente". Pra mim, Taty e? uma Rainha. #TatyQuebraBarraco #RainhaDaFavela???