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"Em silêncio"

Ludmilla grava clipe na Rocinha e homenageia ícones do funk

Ludmilla vestiu, entre outros looks, uma camisa da seleção brasileira exclusiva lançando a novidade que ainda não foi usada nem pelos jogadores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2020 às 09:02

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 09:02

A cantora Ludmilla
A cantora Ludmilla Crédito: Reprodução/Instagram @ludmilla
A cantora Ludmilla, 25, gravou nesta quinta-feira (5) seu mais novo clipe da canção "Rainha da Favela". Nele, faz uma homenagem a grandes nomes do funk tais como Tati Quebra Barraco, MC Katia, Mc Carol de Niterói e Valesca Popozuda.
A curiosidade é que o clipe foi gravado "em silêncio". Com a ajuda de um ponto eletrônico, apenas ela escutava a canção, dublava a letra e dançava, já que a melodia não poderia vazar antes do tempo.
Os moradores da comunidade fizeram fotos e filmaram suas reações sem poder ouvir a música. A ideia do lançamento é para o dia 12 de novembro. Um dia antes ela fará uma apresentação no Prêmio Multishow. O clipe também será conhecido no dia 12.

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Ludmilla vestiu, entre outros looks, uma camisa da seleção brasileira exclusiva lançando a novidade que ainda não foi usada nem pelos jogadores.

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