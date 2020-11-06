Ludmilla grava clipe na Rocinha e homenageia ícones do funk

A cantora Ludmilla, 25, gravou nesta quinta-feira (5) seu mais novo clipe da canção "Rainha da Favela". Nele, faz uma homenagem a grandes nomes do funk tais como Tati Quebra Barraco, MC Katia, Mc Carol de Niterói e Valesca Popozuda.
A curiosidade é que o clipe foi gravado "em silêncio". Com a ajuda de um ponto eletrônico, apenas ela escutava a canção, dublava a letra e dançava, já que a melodia não poderia vazar antes do tempo.
Os moradores da comunidade fizeram fotos e filmaram suas reações sem poder ouvir a música. A ideia do lançamento é para o dia 12 de novembro. Um dia antes ela fará uma apresentação no Prêmio Multishow. O clipe também será conhecido no dia 12.
Ludmilla vestiu, entre outros looks, uma camisa da seleção brasileira exclusiva lançando a novidade que ainda não foi usada nem pelos jogadores.