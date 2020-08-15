Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja o vídeo

Luccas Neto revela nome do filho e relembra aborto sofrido por namorada

Youtuber divulgou vídeo nas redes sociais neste sábado (15) revelando que o bebê será um menino

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 16:34

O youtuber Luccas Neto publicou um vídeo em seu Instagram, neste sábado (15), falando sobre a gravidez de sua namorada, Jessica Diehl. De acordo com o casal, o bebê será um menino, que se chamará Luke.
Luccas neto e a namorada, Jessica Diehl Crédito: Reprodução/ Instagram
A escolha gerou uma piada por parte de Felipe Neto, irmão de Luccas, no Twitter: "O nome do meu sobrinho vai ser Luke. O que significa que vou passar anos fazendo a piada: 'Luke, eu sou seu tio'. Ele ficando puto e eu rindo de me acabar."
Luccas Neto também relembrou um aborto sofrido por Jessi há cerca de um ano: "A gente perdeu uma gestação um tempo atrás. Foi bem difícil para a gente e abalou muito nosso relacionamento."
E prosseguiu: "Deus sabe o que faz e foi difícil superar. Por isso a gente esperou o máximo para poder dar essa notícia para vocês. A gente ficou com medo de passar por aquilo de novo. Foi muito terrível."
Segundo o casal, a gravidez já está em 26 semanas.
Ver essa foto no Instagram

Estamos aqui para compartilhas algumas notícias com vocês sobre a gravidez.

Uma publicação compartilhada por Luccas Neto (@luccasneto) em

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Veículo foi encontrado adulterado um dia após o furto
Carro furtado é encontrado pelo próprio dono em oficina em Itapemirim
Imagem de destaque
4 orações para o Dia de Nossa Senhora do Bom Conselho
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula repudia ataque a tiros ocorrido em evento com Donald Trump

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados