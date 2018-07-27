'Meu objetivo é alegrar as crianças', diz youtuber Luccas Neto

O youtuber Luccas Neto: canal reformulado após críticas Crédito: Reprodução/Youtube

Com mais de 17 milhões de seguidores, o youtuber Luccas Neto diz que deixou para trás jujubas e coxinhas gigantes, piscinas cheias de chocolate e caixas de brinquedos para abrir.

Nesta entrevista, feita por e-mail, ele afirma que reformulou o conteúdo do seu canal no Youtube após críticas de que estimulava o consumismo e maus hábitos alimentares em crianças.

Confira:

Por que decidiu mudar a forma de apresentar o conteúdo do seu canal no Youtube? Algum arrependimento em relação aos vídeos?

Luccas Neto - Tenho plena consciência da responsabilidade que assumo ao me comunicar com meu público e busco sempre usar toda a minha influência para o bem. Há pelo menos três meses, o meu perfil está totalmente reestruturado e focado em conteúdos educacionais ou de cunho social voltado para crianças e pais.

Quem é seu público atualmente? Li que, recentemente, uma enquete que você promoveu apontou que 71% do público tem até 12 anos...

O YouTube não divulga a informação exata, mas pelo público do meu show são crianças de 3 a 9 anos. Ainda assim, até os adultos assistem, pois querem participar.

Como descreve o canal? Qual o objetivo dele? Por que atrai tantas crianças?

No meu perfil, atualmente, só há vídeos em que transmito mensagens educativas, tanto para as crianças, como para os responsáveis, como o respeito à família e às regras da casa, o cultivo das amizades e das brincadeiras tradicionais e saudáveis de infância. Meu objetivo é alegrar as crianças, estimulando-as a usar a imaginação e a criatividade para ingressar comigo em um mundo de magia e fantasia. Isso tudo é aliado a responsabilidade que tenho, pois busco resgatar pequenos hábitos antigos, como cantar músicas de criança, contar histórias e fábulas, brincar de atividades lúdicas simples, sempre com uma moral educativa ao final dos vídeos.

Como você recebeu as críticas de que poderia estar estimulando o consumismo e maus hábitos alimentares em crianças, até a compulsão alimentar?

Eu produzi um conteúdo com o objetivo de apenas entreter, além de transformar em realidade o que elas não poderiam fazer. Em relação aos pratos gigantes, acho que muitas crianças sempre quiseram fazer essas misturas diferentes em grandes proporções e nunca puderam. Como adulto, eu pude fazer com responsabilidade para mostrar a elas de que maneira isso ocorreria, mas não faço mais esse tipo de conteúdo, por ter adquirido um viés distorcido da opinião pública. Era algo apenas divertido, mas se causava alguma polêmica, preferi parar. Meu canal não é mais baseado em apresentar brinquedos, pelo contrário, raramente produzo este tipo de conteúdo. Atualmente, você vai encontrar no meu perfil vídeos de histórias, fábulas e contos de fadas, quadros educativos como a Escolinha do Luccas Neto, gincanas, brincadeiras tradicionais, como pique esconde, pula corda e amarelinha, etc.

Já teve alguma advertência ou punição por parte de algum órgão ligado aos direitos das crianças ou do consumidor?