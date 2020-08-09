Youtuber infantil Luccas Neto anuncia que será pai

O youtuber Luccas Neto Crédito: Divulgação

Luccas Neto aproveitou o domingo, 9, de Dia dos Pais para anunciar no Instagram que sua companheira Jessi está grávida. O perfil do youtuber, que é irmão de Felipe Neto, na rede social traz apenas o post com a novidade e a uma nova descrição: "Instagram Família e Pessoal do mais novo Papai e Artista Luccas Neto".

Na publicação com o anúncio, Luccas, 28 anos, comemorou bastante e foi parabenizado. "Hoje é o meu dia! Eu vou ser pai! A Jessi está grávida! Em breve voltaremos aqui com mais notícias. Obrigado por todo o carinho de vocês, estamos vivendo um mundo de magia e fantasia na vida real. Feliz Dia dos Pais! Construir a minha família sempre foi o maior sonho da minha vida" escreveu o influenciador digital especializado em conteúdo infantil.

"Que legal! Parabéns, Luccas! Que vocês sejam ainda mais felizes!", comentou a cantora Ana Vilela.