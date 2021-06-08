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Música

Lorde confirma novo single, 'Solar Power', após vazamento

Cantora confirmou o título e a capa do novo single para este ano, mas não especificou data. Último lançamento foi ‘Melodrama’, em 2017
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 jun 2021 às 13:23

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 13:23

Capa do single
Capa do single "Solar Power", de Lorde Crédito: Divulgação
A cantora Lorde confirmou o título e a capa de seu novo single, Solar Power, após o vazamento que agitou os fãs durante esta terça-feira, 7. A confirmação foi feita em seu site oficial, que mostra Lorde fotografada em um ângulo de baixo, correndo por uma praia. Veja aqui.
A data do lançamento, no entanto, não foi divulgada. Mais cedo, circulou nas redes sociais o rumor de que seria lançado no dia 21 de junho. No site, Lorde deixou uma mensagem aos fãs: "Chegando em 2021... a paciência é uma virtude" ("Arriving in 2021  Patience is a virtue", no original).
O single marca o retorno de Lorde após quase quatro anos sem lançamentos. O último foi o álbum Melodrama, lançado em 2017. O disco foi o segundo da cantora neozelandesa, que antes havia lançado o Pure Heroine, em 2013.

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