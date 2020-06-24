Lives solidárias ajudam hospitais de Linhares e Venda Nova do Imigrante

Depois de pouco mais de 10 anos, três amigos do Espírito Santo conseguiram colocar em prática um projeto que há muito tempo queriam tornar realidade. Trata-se de Amici (amigo, em italiano), um evento virtual que vai transmitir via YouTube duas horas de músicas italianas interpretadas por Vanessa Filetti, Leandro Fidelis e Willian Masioli, a partir das 16h do próximo domingo (28).
O show visa arrecadar doações para famílias carentes e para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante, na região Serrana do Estado. A apresentação trará clássicos da música italiana e outros hits que se tornaram pop na voz de grandes nomes do mundo artístico, como Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Cesare Cremonini e Jerry Adriani.
Além dele, outro grupo de artistas vai se reunir em prol do Hospital Rio Doce, em Linhares, região Norte do Espírito Santo. No sábado (27), a partir das 17h30, acontece a live São João Solidário, que será transmitida por meio do YouTube. O sertanejo Léo Lima e o Trio Forrozão vão agitar os internautas, que devem fazer doações por meio de contato de WhatsApp para a compra de um respirador para a instituição médica.
"Estou muito feliz em poder participar e ajudar a instituição, pois Linhares é um lugar pelo qual tenho um carinho especial e sempre me recebeu de braços abertos"
RITMO ITALIANO
Isolados em meio à pandemia do novo coronavírus, o jeito que o trio Amici encontrou foi realizar a apresentação via web. "A live em prol do hospital de Venda Nova terá basicamente dois momentos: um com as mais tradicionais músicas italianas e outro com as mais pop. São canções que todo mundo já ouviu em algum momento, seja por tradição ou por acompanhar esses artistas, que são referência na música hoje em dia", adianta Vanessa Filetti, que é do meio artístico há cerca de 12 anos.
De acordo com Vanessa, a transmissão ao vivo do trio, que acontecerá com direito a cenário temático direto de Venda Nova do Imigrante, também servirá para levar um pouco da tradição italiana às casas dos internautas em meio à pandemia do novo coronavírus.
"Será a primeira vez que faremos uma live. Dependendo do retorno, temos mais projetos para colocar em prática"
A ideia, segundo a cantora, também é conseguir entreter as famílias dentro de casa, incentivando o isolamento preventivo para se evitar o contágio pela Covid-19. "Esse período seria o começo do calendário de festas italianas na cidade e muita gente está sentindo falta", fala, indicando a Serenata Italiana (julho) e a Festa da Polenta (outubro), que ainda estão a decidir se devem ou não ocorrer neste ano.
Vanessa ressalta que as doações serão principalemente para os afetados pelo surto da doença. As doações serão em dinheiro e de alimentos ricos em proteínas. As pessoas podem doar pelo Pay Pal, Pic Pay ou direto em conta bancária que será divulgada na live, corrobora.
SERVIÇOS
- Live Solidária Projeto Amici
- Data: 28 de junho de 2020 (domingo), a partir das 16h
- Plataforma: transmissão pelo canal do YouTube do Projeto Amici
- Ingressos: participação franca; doações por meio de Pic Pay, Pay Pal, conta bancária e presencialmente (será anunciado na live)
- Informações: pelas redes sociais do Projeto Amici
- Live São João Solidário
- Data: 27 de junho de 2020 (sábado), a partir das 17h30
- Plataforma: transmissão pelo canal do YouTube do Conquista Imobiliária
- Ingresso: participação franca; informações de doações por meio do WhatsApp (27) 99316-5262