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Artistas do ES

Lives solidárias ajudam hospitais de Linhares e Venda Nova do Imigrante

Uma das transmissões acontece pelo YouTube no domingo (28) com canções de Laura Pausini, Eros Ramazzotti e outros hits italianos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2020 às 13:44

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 13:44

O cantor Léo Lima
O cantor Léo Lima Crédito: Bruno Lira/Divulgação
Depois de pouco mais de 10 anos, três amigos do Espírito Santo conseguiram colocar em prática um projeto que há muito tempo queriam tornar realidade. Trata-se de Amici (amigo, em italiano), um evento virtual que vai transmitir via YouTube duas horas de músicas italianas interpretadas por Vanessa Filetti, Leandro Fidelis e Willian Masioli, a partir das 16h do próximo domingo (28).
O show visa arrecadar doações para famílias carentes e para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante, na região Serrana do Estado. A apresentação trará clássicos da música italiana e outros hits que se tornaram pop na voz de grandes nomes do mundo artístico, como Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Cesare Cremonini e Jerry Adriani.
Além dele, outro grupo de artistas vai se reunir em prol do Hospital Rio Doce, em Linhares, região Norte do Espírito Santo. No sábado (27), a partir das 17h30, acontece a live São João Solidário, que será transmitida por meio do YouTube. O sertanejo Léo Lima e o Trio Forrozão vão agitar os internautas, que devem fazer doações por meio de contato de WhatsApp para a compra de um respirador para a instituição médica. 
"Estou muito feliz em poder participar e ajudar a instituição, pois Linhares é um lugar pelo qual tenho um carinho especial e sempre me recebeu de braços abertos"
Léo Lima - Cantor

RITMO ITALIANO

Isolados em meio à pandemia do novo coronavírus, o jeito que o trio Amici encontrou foi realizar a apresentação via web. "A live em prol do hospital de Venda Nova terá basicamente dois momentos: um com as mais tradicionais músicas italianas e outro com as mais pop. São canções que todo mundo já ouviu em algum momento, seja por tradição ou por acompanhar esses artistas, que são referência na música hoje em dia", adianta Vanessa Filetti, que é do meio artístico há cerca de 12 anos.
Leandro Fidelis, Vanessa Filetti e Willian Masioli: trio do Projeto Amici
Leandro Fidelis, Vanessa Filetti e Willian Masioli: trio do Projeto Amici Crédito: Divulgação
De acordo com Vanessa, a transmissão ao vivo do trio, que acontecerá com direito a cenário temático direto de Venda Nova do Imigrante, também servirá para levar um pouco da tradição italiana às casas dos internautas em meio à pandemia do novo coronavírus.
"Será a primeira vez que faremos uma live. Dependendo do retorno, temos mais projetos para colocar em prática"
Vanessa Filetti - Cantora e engenheira ambiental
A ideia, segundo a cantora, também é conseguir entreter as famílias dentro de casa, incentivando o isolamento preventivo para se evitar o contágio pela Covid-19.  "Esse período seria o começo do calendário de festas italianas na cidade e muita gente está sentindo falta", fala, indicando a Serenata Italiana (julho) e a Festa da Polenta (outubro), que ainda estão a decidir se devem ou não ocorrer neste ano.

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Vanessa ressalta que as doações serão principalemente para os afetados pelo surto da doença. As doações serão em dinheiro e de alimentos ricos em proteínas. As pessoas podem doar pelo Pay Pal, Pic Pay ou direto em conta bancária que será divulgada na live, corrobora.

SERVIÇOS

  • Live São João Solidário

  • Data: 27 de junho de 2020 (sábado), a partir das 17h30

  • Plataforma: transmissão pelo canal do YouTube do Conquista Imobiliária

  • Ingresso: participação franca; informações de doações por meio do WhatsApp (27) 99316-5262

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