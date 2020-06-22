Domingo (28/06) terá lives de Daniela Mercury e Milton Nascimento

Lives Musicais
Diogo Silva
Às 16h, no canal do cantor no YouTube.
Alexandre Pires e Luiz Carlos - “Live Gigantes do Samba”
Às 17h, nos canais no YouTube do Alexandre Pires e da banda Raça Negra.
Viva Raul!
Às 17h, no perfil do Instagram @kavernistas. Live em homenagem 75º aniversário de Raul Seixas. (17h) Música com Aurerio Pedro; (19h) Plactzumm, com Rony Almeida, Lele Garcia, Paula Lauzen; (18h) Bate-papo “O movimento de fãs de Raul: entre a admiração e a devoção” com Rosana da Câmara, mediação de Everaldo Barreto.
Live do Orgulho- Daniela Mercury
Solange Almeida
Samba da Opinião
Às 18h, no canal no YouTube do grupo.
Milton Nascimento
Às 18h30, no canal no YouTube do cantor.
Tom Zé
Às 19h, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo.
IMAGINAsamba
Às 19h, no canal no YouTube do grupo.
Bressan e Zain - Será que Adivinha?
Às 20h, no canal no YouTube do Bressan.
Teresa Cristina
Às 22h, no Instagram da cantora.
Festival Resisto.ES
A partir das 15h30, nos perfis no Instagram @resisto.es, @associacaogold e @secult.es.O festival solidário irá arrecadar doações para a Associação Gold. Confira a programação:
Arraiá César Menotti e Fabiano
Às 13h30, no canal no YouTube da dupla.
Tiee
Às 16h, no canal no YouTube do cantor.
Pabllo Vittar
Às 17h, no seu canal no YouTube. A live é em homenagem ao dia do Orgulho LGBTQI+.
Mix Festival na Sua Casa
Às 16h, no canal no YouTube da rádio. Com Jonas Brothers, Vitão, Di Ferrero e Jota Quest.
Chico César
Às 18h, em live no canal no YouTube do Arte1. O cantor e compositor irá apresentar seus sucessos e canções novas.
Lu Mattos
Às 16h, no canal no YouTube da cantora.
Banda Magníficos- Arraiá
Às 18h, em seu canal no YouTube.
Janelle Monaé
Às 21h30, no site Human By Orientation, produzido pela HBO.
São João de Todos
A partir das 16h, no canal no YouTube "Sua Música". Com Hannah (16h); Lygia Raquel (18h) e Felipão (20h).
Teatro Live
3 Maneiras de Tocar no Assunto - O Homem com a Pedra na mão
Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com o ator Leonardo Netto.
Anti-vírus O Show
Às 20h, em seu perfil no Instagram o comediante Rafael Cortez apresenta seu stand-up comedy. Nela Cortez fala sobre o isolamento social.
Cinema Online
Cinema #EMCASACOMSESC
Toda semana, sempre a partir de quinta-feira, tem quatro novos filmes para streaming no site: sescsp.org.br/cinemaemcas. Eles podem ser acessados gratuitamente durante os dias em cartaz (de quinta a quarta). Fique ligado nos títulos que estão disponíveis até quarta (1):