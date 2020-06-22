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Domingo (28/06) terá lives de Daniela Mercury e Milton Nascimento

Alexandre Pires e Tom Zé também estão na programação de shows online; confira a lista

Publicado em 

22 jun 2020 às 19:38

Publicado em 22 de Junho de 2020 às 19:38

Daniela Mercury usa brincos de capixaba
Daniela Mercury  Crédito: Instagram/ Celia Santos

Lives Musicais 

Diogo Silva

Às 16h, no canal do cantor no YouTube

Alexandre Pires e Luiz Carlos - “Live Gigantes do Samba”

Às 17h, nos canais no YouTube do Alexandre Pires e da banda Raça Negra.  

Viva Raul!

Às 17h, no perfil do Instagram @kavernistas.  Live em homenagem 75º aniversário de Raul Seixas. (17h) Música com Aurerio Pedro; (19h) Plactzumm, com Rony Almeida, Lele Garcia, Paula Lauzen; (18h) Bate-papo “O movimento de fãs de Raul: entre a admiração e a devoção” com Rosana da Câmara, mediação de Everaldo Barreto. 

Live do Orgulho- Daniela Mercury

Às 18h, no canal no YouTube da cantora

Solange Almeida

Às 18h, no canal no YouTube da cantora

Samba da Opinião

Às 18h, no canal no YouTube do grupo.  

Milton Nascimento

Às 18h30, no canal no YouTube do cantor. 

Tom Zé

IMAGINAsamba

Às 19h, no canal no YouTube do grupo

Bressan e Zain - Será que Adivinha?

Às 20h, no canal no YouTube do Bressan

Teresa Cristina

Às 22h, no Instagram da cantora

Festival Resisto.ES

A partir das 15h30, nos perfis no Instagram @resisto.es@associacaogold e @secult.es.O festival solidário irá arrecadar doações para a Associação Gold. Confira a programação:

Arraiá César Menotti e Fabiano

Às 13h30, no canal no YouTube da dupla

Tiee

Às 16h, no canal no YouTube do cantor

Pabllo Vittar

Às 17h, no seu canal no YouTube. A live é em homenagem ao dia do Orgulho LGBTQI+. 

Mix Festival na Sua Casa

Às 16h, no canal no YouTube da rádio. Com Jonas Brothers, Vitão, Di Ferrero e Jota Quest. 

Chico César

Às 18h, em live no canal no YouTube do Arte1. O cantor e compositor irá apresentar seus sucessos e canções novas. 

Lu Mattos

Às 16h, no canal no YouTube da cantora

Banda Magníficos- Arraiá

Às 18h, em seu canal no YouTube

Janelle Monaé

Às 21h30, no site Human By Orientation, produzido pela HBO. 

São João de Todos

A partir das 16h, no canal no YouTube "Sua Música". Com Hannah (16h); Lygia Raquel (18h) e Felipão (20h).  

Teatro Live 

3 Maneiras de Tocar no Assunto - O Homem com a Pedra na mão

Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com o ator Leonardo Netto. 

Anti-vírus O Show

Às 20h, em seu perfil no Instagram o comediante Rafael Cortez apresenta seu stand-up comedy. Nela Cortez fala sobre o isolamento social. 

Infantil

Diversão em Cena "Raulzito Beleza- Raul Seixas para crianças"

Às 16h, nos perfis no InstagramFacebook e YouTube do projeto Diversão em Cena. O espetáculo apresenta a trajetória do músico. 

Cinema Online

Cinema #EMCASACOMSESC

Toda semana, sempre a partir de quinta-feira, tem quatro novos filmes para streaming no site: sescsp.org.br/cinemaemcas. Eles podem ser acessados gratuitamente durante os dias em cartaz (de quinta a quarta). Fique ligado nos títulos que estão disponíveis até quarta (1):

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