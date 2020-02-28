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Música

Lady Gaga lança clipe de 'Stupid Love' e volta a apostar no pop

Após anos se dedicando a outros ritmos, cantora está de volta às batidas e ao visual exótico que a consagraram

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 20:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2020 às 20:21
Lady Gaga no clipe de "Stupid Love" Crédito: Reprodução
"Stupid Love" está no ar. E, após anos se dedicando a outros ritmos, Lady Gaga está de volta ao pop. Apostando mais uma vez nas batidas e no visual exótico que a consagraram, a cantora lançou o single nesta sexta-feira (28) simultaneamente na MTV e em seu canal no YouTube. Na web, o clipe já tinha acumulado mais de sete milhões de visualizações até as 20h. 
A nova música chega mais de dez anos depois do maior hit pop de sua carreira, "Bad Romance", cujo clipe acumula 1,1 bilhão de visualizações só no YouTube. E também após uma pausa de sete anos sem um disco totalmente dedicado ao pop. A recepção de "Artpop", de 2013, deixou a desejar para o público e a crítica. Por isso, "Stupid Love" era tão esperada pelos fãs.
O single também é o primeiro do novo disco da cantora, que até agora é chamado de "LG6", ou seja, Lady Gaga 6, o sexto álbum da carreira dela. Seus antecessores "Joanne", de 2016, e "Cheek to Cheek", de 2014, mostraram uma outra faceta de Gaga bem menos colorida, dedicada ao jazz, country, soft rock e pegadas acústicas.
Os produtores Bloodpop e Tchami trabalharam em "Stupid Love", o que nos traz ainda mais pistas sobre o novo disco. Bloodpop é co-autor e produtor de "Sorry", de Justin Bieber, além de outras músicas do elogiadíssimo "Purpose".
O produtor, que conheceu Gaga na época de "Joanne", também já trabalhou com a rainha do pop: Madonna, cuja boa relação com Gaga foi confirmada em uma festa pós-Oscar em 2019.
No clipe, Gaga aparece com os cabelos cor-de-rosa que já vem ostentando desde o final do ano passado. O visual dela também segue todo na mesma cor. Já as peças publicitárias do novo single trazem a palavra "chromatica", que seria o título do álbum. 
A palavra, que significa "a arte de combinar cores e sons", faz todo sentido. O álbum teria 12 faixas, cada uma representando uma cor da escala cromáticas que contém exatamente 12 cores! Assim como a escala cromática musical, com 12 notas.
O investimento nas cores também viria a calhar com o lado empresária da cantora, já que Lady Gaga lançou uma linha de maquiagens no ano passado.
Ou seja, podemos esperar muitos novos visuais de Gaga de agora em diante e várias mudanças na cor do cabelo. A data do "LG6" ainda não foi divulgada, mas outra teoria relaciona o lançamento com o fim da turnê de Gaga em Las Vegas, a Enigma, em 16 de maio.

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