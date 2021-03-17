'Killing Eve' pode ganhar spin-offs e terá quarta e última temporada em 2022

Jodie Comer e Sandra Oh brilham na série "Killing Eve" Crédito: Globoplay/Divulgação

A quarta e última temporada da série "Killing Eve", com oito episódios, será lançada em 2022. A ideia inicial era que isso ocorresse ainda em 2021, mas a pandemia do novo coronavírus fez atrasar os planos da BBC América.

Segundo o site Deadline, Laura Neal, de "Sex Education", será a produtora e roteirista principal da nova leva de episódios da trama que também é produzida por Waller-Bridge, Sandra Oh, Sally Woodward Gentle, Lee Morris, Gina Mingacci e Damon Thomas.

Na história, Eve Polastri (Sandra Oh) é uma investigadora da inteligência britânica que precisa deter a assassina psicopata Villanelle (Jodie Comer). Porém, conforme ambas vão se encontrando uma misteriosa relação entre elas vai surgindo. Vira uma briga de gato e rato que muitas vezes termina de forma curiosa.

A terceira temporada foi lançada em 2020 e a série é uma das queridinhas do público por mesclar mistério, perseguições, suspense e uma pitada de humor. A história pode ser vista no Globoplay.

E é justamente por conta dos bons personagens que há uma tendência de surgir continuações para eles em spin-offs futuros. Segundo o Deadline, é improvável que Comer ou Oh liderem um desdobramento independente, mas outros núcleos, que incluem a organização sombria Os Doze, associada a Villanelle, podem ser contemplados com essa novidade.

"'Killing Eve' foi uma das minhas maiores experiências e estou ansiosa para mergulhar de volta na mente notável de Eve em breve" disse Oh ao site.