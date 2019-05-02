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Novela das nove

Juliana Paes será de cidade fictícia do ES em nova novela da Globo

"A Dona do Pedaço" estreia no fim de maio e contará a história de amor entre dois capixabas
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

02 mai 2019 às 18:20

Publicado em 02 de Maio de 2019 às 18:20

Crédito: João Miguel Jr/TV Globo
"A Dona do Pedaço" vai substituir "O Sétimo Guardião" na grade de novelas da Globo como a nova novela das nove. Juliana Paes vai dar vida à boleira Maria da Paz, que é capixaba nascida em Rio Vermelho - cidade fictícia criada na trama.
> Juliana Paes chega aos 40 anos e fala sobre ser sex symbol
As primeiras fases da trama, no entanto, foram gravadas no Sul e continuaram no Rio desde março. Nos bastidores, o comentário é de que as paisagens do Estado podem vir a ser pano de fundo para o cenário.
Em novembro do ano passado, a coluna Telinha, de Carla Bittencourt, de Extra, trouxe a confirmação de que a trama seria filmada em parte no interior do Espírito Santo. Porém, não se viu nenhuma movimentação até o momento, a não ser a visita de Juliana Paes e Walcyr Carrasco ao ES em 2018.
Crédito: João Miguel Jr/TV Globo
Em teaser divulgado pela Globo, a música "Evidências" vira a trilha sonora para os passos de Maia da Paz. Assista: 
A HISTÓRIA
Durante a história, a protagonista vai se apaixonar por um advogado formado em Vitória, que será vivido por Marcos Palmeira, e os dois viverão um amor proibido, já que ele é membro do clã rival nos negócios da família. 
O fato é que para dar vida à capixaba, Juliana Paes já teve até que passar por um curso de confeitaria. Na novela, a personagem vai aprender os dotes culinários com a avó Dulce, que será interpretada por Fernanda Montenegro
Aprendi como faço para deixar um bolo mais aerado ou mais durinho, descobri como quebrar um ovo com apenas uma mão, a cortar um bolo pelo meio, fazer uma calda brilhante e usar o papel toalha para untar
Juliana Paes, atriz, em entrevista ao Gshow
De vendedora ambulante no Espírito Santo, Juliana vai decolar na produção de bolos e se tornará grande empresária - dona de uma cadeia de confeitarias -, em São Paulo, a Bolos da Paz
A personagem fala muito de um espírito batalhador e aguerrido do povo brasileiro. Eu me emociono muito ao falar da Maria da Paz porque tenho certeza que ela existe em cada mulher que, por alguma situação, teve que abrir mão de algo para poder conquistar seus objetivos
Juliana Paes, atriz, em entrevista ao Gshow
"A Dona do Pedaço" é de
Walcyr Carrasco
, tem colaboração de Nelson Nadotti, Márcio Haiduck e Vinícius Vianna, além de direção artística de André Barros, Bernardo Sá, Bruno Martins Moraes, Caetano Caruso e Vicente Kubruslt. A estreia deve acontecer no dia 20 deste mês.
(Com informações do Gshow)
 

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