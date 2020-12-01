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'Jamais pensei', diz Cid Moreira sobre volta à rádio aos 93 anos

'Vamos falar sobre saúde, bem-estar, curiosidades, história, arte, música, literatura, ciência, tecnologia, empreendedorismo, reflexões sobre a vida e também sobre os maiores mistérios do mundo', disse o dono do boa noite mais famoso do Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2020 às 09:17

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 09:17

O jornalista Cid Moreira
O jornalista Cid Moreira Crédito: Globo/Divulgação
Cid Moreira, 93, anunciou que fará parte de uma rádio online, a Conhecer. "Comecei no rádio e jamais pensei que voltaria", comentou o locutor em transmissão feita no Instagram nesta segunda-feira, 30.
Cid acumulará a função de diretor-geral da rádio Conhecer e de apresentador, à frente dos programas Crônicas e Poemas Imortais e Mensagens da Bíblia em Áudio. Além de Moreira, fazem parte da Rádio Conhecer Sérgio Azevedo e Cyro César.
Em um vídeo, explicou a ideia da rádio: "Vamos compartilhar com os ouvintes a tarefa de levar o que há de mais interessante e curioso no mundo do conhecimento."
"Vamos falar sobre saúde, bem-estar, curiosidades, história, arte, música, literatura, ciência, tecnologia, empreendedorismo, reflexões sobre a vida e também sobre os maiores mistérios do mundo", continuou.

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Cid também destacou a intenção de ler alguns poemas no ar: "Fico até abobalhado. Isso para mim foi sensacional. Porque o poema é muito difícil, principalmente para o locutor."

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