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Obras destruídas

Incêndio atinge galpão em que havia obras da galeria paulistana Nara Roesler

Centro logístico atendia grandes galerias do país, entre elas a Nara Roesler, que representa Antonio Dias e Vik Muniz

Publicado em 26 de Março de 2021 às 15:32

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 mar 2021 às 15:32
Incêndio em galpão em Taboão da Serra que tinha obras de arte de galeria paulistana
Incêndio em galpão em Taboão da Serra que tinha obras de arte de galeria paulistana Crédito: Reprodução/Youtube/Jornal Imprensa News
Um incêndio atingiu um galpão do grupo Alke, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, em que havia obras da galeria Nara Roesler nesta quinta-feira (25). O espaço, com sedes em São Paulo, Rio de Janeiro e Nova York, é um dos mais importantes de arte contemporânea do país.
Artistas representados pela galeria afirmam que foram informados do ocorrido naquele mesmo dia à noite, mas que não sabem da extensão do incêndio ou se suas obras foram atingidas.
A assessoria do grupo Alke afirmou que obras de arte foram destruídas no incêndio e que não houve feridos.
De acordo com pessoas próximas à galeria, que não respondeu aos pedidos de comentário da reportagem, havia milhares de obras de artistas de peso do mercado global armazenadas ali, entre eles Abraham Palatnik, Antônio Dias, Laura Vinci e Vik Muniz.
"Um incêndio de grandes proporções atingiu o galpão da Alke Logística no fim da tarde de ontem. Ainda é cedo para calcular o tamanho da perda irreparável causada pelo incêndio. Hoje estamos de luto pela memória da arte e por nossos colegas, artistas, galeristas, colecionadores e pelos amigos da Alke. Nosso carinho mais sincero a todos", dizia a mensagem encaminhada aos artistas.
Outras galerias paulistanas importantes, como a Vermelho, relataram trabalhar com frequência com os serviços da Alke -a empresa faz transportes internacionais, por exemplo. Elas disseram que não tinham obras no galpão naquele momento, no entanto.
Segundo o corpo de bombeiros, o incêndio aconteceu às 17h30, na rua Áurea Tavares, 440, e o fogo foi controlado com a ação de dez viaturas.

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