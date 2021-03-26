Incêndio atinge galpão em que havia obras da galeria paulistana Nara Roesler

Incêndio em galpão em Taboão da Serra que tinha obras de arte de galeria paulistana Crédito: Reprodução/Youtube/Jornal Imprensa News

Um incêndio atingiu um galpão do grupo Alke, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, em que havia obras da galeria Nara Roesler nesta quinta-feira (25). O espaço, com sedes em São Paulo, Rio de Janeiro e Nova York, é um dos mais importantes de arte contemporânea do país.

Artistas representados pela galeria afirmam que foram informados do ocorrido naquele mesmo dia à noite, mas que não sabem da extensão do incêndio ou se suas obras foram atingidas.

A assessoria do grupo Alke afirmou que obras de arte foram destruídas no incêndio e que não houve feridos.

De acordo com pessoas próximas à galeria, que não respondeu aos pedidos de comentário da reportagem, havia milhares de obras de artistas de peso do mercado global armazenadas ali, entre eles Abraham Palatnik, Antônio Dias, Laura Vinci e Vik Muniz.

"Um incêndio de grandes proporções atingiu o galpão da Alke Logística no fim da tarde de ontem. Ainda é cedo para calcular o tamanho da perda irreparável causada pelo incêndio. Hoje estamos de luto pela memória da arte e por nossos colegas, artistas, galeristas, colecionadores e pelos amigos da Alke. Nosso carinho mais sincero a todos", dizia a mensagem encaminhada aos artistas.

Outras galerias paulistanas importantes, como a Vermelho, relataram trabalhar com frequência com os serviços da Alke -a empresa faz transportes internacionais, por exemplo. Elas disseram que não tinham obras no galpão naquele momento, no entanto.