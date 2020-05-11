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Cultura

Governo nomeia Larissa Rodrigues Peixoto Dutra como presidente do Iphan

Ela já exerceu diferentes cargos dentro do Ministério do Turismo; Iphan é vinculado à Secretaria Especial da Cultura, comandada por Regina Duarte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2020 às 16:54

Publicado em 11 de Maio de 2020 às 16:54

A nova presidente do Iphan, Larissa Rodrigues Peixoto Dutra
A nova presidente do Iphan, Larissa Rodrigues Peixoto Dutra Crédito: Divulgação/Iphan
A diretora do Departamento de Desenvolvimento Produtivo da Secretaria Nacional de Integração Interinstitucional do Ministério do Turismo, Larissa Rodrigues Peixoto Dutra, é a nova presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta Segunda-feira (11) em portaria assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Braga Netto.
O cargo estava vago desde a passagem relâmpago da arquiteta Luciana Rocha Feres, em 2019. Sua nomeação foi feita em 11 de dezembro e cancelada no dia seguinte pelo então secretário especial da Cultura Roberto Alvim. Até aquele momento, e desde 2016, o órgão era chefiado por Kátia Bogéa, também dispensada por Roberto Alvim.
O Iphan é uma autarquia federal e foi criado em 1937 como responsável pela preservação e promoção dos bens culturais do País. Ele é um dos maiores órgãos da Secretaria Especial da Cultura e conta com 27 superintendências espalhadas pelos Estados, 37 escritórios técnicos e unidades especiais.

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Pela Constituição Brasileira de 1988, entende-se o patrimônio cultural como formas de expressão, modos de criar, fazer e viver. O Iphan é vinculado à Secretaria Especial da Cultura, comandada pela atriz Regina Duarte, e a secretaria, por sua vez, é ligada ao Ministério do Turismo.
Larissa Rodrigues Peixoto Dutra assumiu o cargo no Departamento de Desenvolvimento Produtivo em fevereiro de 2019. Antes, ela atuava como chefe de Gabinete da Secretaria Nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo do Ministério do Turismo. No ano anterior, ela foi nomeada para exercer o cargo de Chefe de Gabinete da Secretaria Nacional de Qualificação e Promoção do Turismo.

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