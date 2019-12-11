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Cultura

Governo exonera Kátia Bogéa da presidência do Iphan e nomeia Luciana Feres

Indicada para órgão de preservação do patrimônio foi escolhida por ministro do Turismo, após série de nomeações ideológicas de Roberto Alvim na Cultura
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2019 às 15:31

Publicado em 11 de Dezembro de 2019 às 15:31

Kátia Bogéa deixa o cargo de presidente do Iphan Crédito: Divulgação/Iphan
O governo federal fez mais uma troca na área cultural e exonerou nesta quarta-feira a presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico (Iphan), Kátia Santos Bogéa. Para assumir a presidência do Iphan, o governo está nomeando Luciana Rocha Feres. Os atos de exoneração e nomeação estão publicados na edição desta quarta-feira (11) do Diário Oficial da União.
A nova presidente do Iphan, Luciana Féres Crédito: Reprodução/Lattes
Em outro ato, também publicado no Diário Oficial da União desta quarta, o governo está exonerando o secretário de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual da Secretaria Especial de Cultura, Maurício Carlos da Silva Braga, e nomeando para o cargo Marcos de Almeida Villaça Azevedo.

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Conforme o jornal O Estado de S. Paulo já tinha noticiado, a demissão de Kátia Bogéa era dada como certa dentro do governo. Ela ocupava o posto desde 2016 e é ligada ao ex-presidente José Sarney. Na terça-feira, 10, o secretário especial de Cultura, Roberto Alvim, havia dito que o governo de Jair Bolsonaro não irá "aparelhar" a produção artística do Brasil e afirmou que ainda avaliava sobre a troca da presidência do Iphan. "Estamos estudando o caso do Iphan. Meio bilhão de reais que o órgão lida por ano. É um caso muito complexo. A gente está estudando delicadamente e com muito esmero o caso", disse.

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