Globo decide acabar com "Vídeo Show"

Sophia Abrahão, Vivian Amorim e Fernanda Keulla são apresentadoras do programa Crédito: Globo/Raquel Cunha

Após várias tentativas de melhorar a audiência do Vídeo Show, inclusive com mudanças constantes de apresentadores após a saída da boa dupla Otaviano Costa e Monica Iozzi, o programa chegará ao fim na sexta, 11. A atração estava há 35 anos no ar, mostrando os bastidores das produções da Globo.

A informação foi dada sem alardes pela emissora, no material distribuído para imprensa com a programação de janeiro.

Com o fim do Vídeo Show, a partir da próxima segunda, dia 14, a Sessão da Tarde passa a ir ao ar mais cedo, às 14h.