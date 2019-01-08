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Após 35 anos

Globo decide acabar com "Vídeo Show"

Último programa acontece nesta sexta (11)

Publicado em 

08 jan 2019 às 18:26

Publicado em 08 de Janeiro de 2019 às 18:26

Sophia Abrahão, Vivian Amorim e Fernanda Keulla são apresentadoras do programa Crédito: Globo/Raquel Cunha
Após várias tentativas de melhorar a audiência do Vídeo Show, inclusive com mudanças constantes de apresentadores após a saída da boa dupla Otaviano Costa e Monica Iozzi, o programa chegará ao fim na sexta, 11. A atração estava há 35 anos no ar, mostrando os bastidores das produções da Globo.
A informação foi dada sem alardes pela emissora, no material distribuído para imprensa com a programação de janeiro.
Com o fim do Vídeo Show, a partir da próxima segunda, dia 14, a Sessão da Tarde passa a ir ao ar mais cedo, às 14h.
Atualmente, o programa é apresentado por Sophia Abraão e Joaquim Lopes.

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