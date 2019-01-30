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TELEVISÃO

Globo contrata humorista Paulo Vieira, ex-'Programa do Porchat'

Artista integrará elenco da próxima temporada do 'Zorra' a convite de Marcius Melhem

Publicado em 29 de Janeiro de 2019 às 21:31

Publicado em 

29 jan 2019 às 21:31
Paulo Vieira ao lado de Fabio Porchat Crédito: Eduardo Enomoto/R7
O humorista Paulo Vieira, ex-integrante do Programa do Porchat, foi anunciado como novo contratado da Globo para a próxima temporada do Zorra, que tem estreia prevista para abril.
"O Zorra é um programa que eu adoro. Quando veio o convite do Marcius Melhem, fiquei muito honrado. Foi o reconhecimento do meu trabalho, estou muito feliz em fazer parte da equipe", disse, em entrevista ao Gshow.
Não é a primeira passagem do humorista pela Globo: ele já participou do quadro Quem Chega Lá, do Domingão do Faustão, em 2015. Na época, assinou um contrato de um ano com a emissora.
Desde 2016, o ator fazia parte do elenco do Programa do Porchat, da Record TV, que saiu do ar com a saída de Fabio Porchat da emissora, no fim de 2018.

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