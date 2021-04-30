Fruto de projeto social, capixaba se apresenta com a Orquestra Sinfônica Brasileira

Aluna do Projeto Vale Música Serra, Bruna Barbosa participa da série “Duos Sinfônicos” com a OSB Crédito: Divulgação | Vale

A aluna do Projeto Vale Música Serra, Bruna Leite Barbosa, de 18 anos, foi selecionada para participar da Série “Duos Sinfônicos”, da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB), que conta com vídeos musicais gravados de forma remota e disponibilizados nas redes sociais da orquestra. O vídeo será exibido no dia 30 de abril, às 18h30, nas páginas da orquestra no Instagram, Facebook e YouTube, seguido de uma live com os músicos participantes.

Percussionista da Banda Sinfônica Vale Música, Bruna vai apresentar com o timpanista solista da OSB, Rodrigo Foti, o “Duo de Urubu Malandro”, clássico do choro gravado pela primeira vez por Lourival Carvalho (Louro) em 1913.

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A Série “Duos Sinfônicos” teve início no dia 1º de abril e conta com a interpretação de diversos clássicos da música erudita e popular por integrantes da Orquestra Sinfônica Brasileira e alunos dos núcleos do Projeto Vale Música.

Para a jovem, ter participado da série foi uma grande experiência. "Primeiro fiquei surpresa e muito feliz com o convite para gravar a Série Duos Sinfônicos com a OSB. Foi uma experiência boa, de novos aprendizados, e que mostra que, mesmo com a distância, é possível aprender e fazer um lindo trabalho. Minha expectativa é a de que o vídeo possa inspirar mais os jovens nos estudos e levar um pouco de alegria a todos nesse momento que estamos passando", disse.

A ação faz parte do Programa Vale Música, iniciativa do Instituto Cultural Vale que cria oportunidades para estudantes participarem de formações musicais nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Mato Grosso do Sul, e estimula a troca de experiências com as maiores orquestras do país. Ao todo, a rede envolve mais de 240 profissionais e mais de mil estudantes.

São parceiras do Programa Vale Música a Orquestra Sinfônica Brasileira, a Orquestra Ouro Preto, a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, a Nova Orquestra e a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, patrocinadas pelo Instituto Cultural Vale por meio da Lei de Incentivo à Cultura.

O CONVITE

Única aluna do Projeto Vale Música no Espírito Santo a participar da Série “Duos Sinfônicos”, Bruna Leite se disse surpresa e grata. Antes de gravar o tema do “Urubu Malandro” com o timpanista Rodrigo Foti, ela foi apresentada a este clássico do choro pelo professor de percussão do Projeto Vale Música Serra, Léo de Paula.

"Eu aproveitei o período de pandemia para me dedicar mais aos estudos. Meu primeiro contato com a peça 'Urubu Malandro' foi no início de julho do ano passado, no mesmo período em que o Vale Música me disponibilizou o instrumento (xilofone) para estudar em casa. Durante as aulas, o professor percussionista do Vale Música, Léo de Paula, me apresentou a peça para eu estudá-la", comentou.

Para Rodrigo Foti, a parceria fluiu com naturalidade e a escolha do tema gravado partiu da própria aluna. "Durante a aula, pedi para a Bruna tocar uma música que ela sabia, e ela me apresentou o tema do 'Urubu Malandro'. Como a execução estava correta, propus acompanhá-la e escrevi um arranjo para nós dois tocarmos. Logo depois, apareceu a oportunidade para a gente tocar na série Duos Sinfônicos”, revela. "A Bruna assimilou muito bem as informações dadas em aula e se comportou como profissional", completa.

Para o timpanista, que está na OSB desde junho de 2002, a parceria da Orquestra Sinfônica Brasileira com o Programa Vale Música proporciona diversos benefícios para os alunos, tanto na sua formação musical quanto para o desenvolvimento da cidadania. "Para nós, da OSB, é uma responsabilidade muito grande educar e ser referência para esses jovens", afirmou.

"Penso que nossa contribuição aos alunos se dá em três aspectos: o primeiro é mostrar a eles o poder da coletividade na orquestra, algo que é fundamental para a parte musical e também na vida pessoal; o segundo é incentivá-los a exercitar a atividade da escuta, a aprender a ouvir música, a aprender a ouvir o outro; e o terceiro aspecto é que a Orquestra Sinfônica Brasileira trabalha com o resgate da cultura nacional, seja a cultura dos grandes compositores brasileiros seja da música popular e folclórica" Rodrigo Foti - Musicista

A programação da Série Duos Sinfônicos está sendo totalmente executada de forma remota pelos integrantes da Orquestra Sinfônica Brasileira, em consonância com os protocolos de prevenção à Covid-19. Todos os vídeos foram gravados pelos músicos em suas respectivas casas, com o material passando em seguida por um processo de edição. A programação segue no mês de maio com outras atrações.

A PARCERIA

De acordo com Júlia Sodré, coordenadora do Projeto Vale Música Serra, desde o ano 2000 a Vale investe em projetos sociais na área musical. Em 2019, criou o Programa Vale Música, rede colaborativa de ensino e aprendizagem composta por esses projetos musicais juntamente com as maiores orquestras do país.

Em 2019, 17 alunos do Projeto Vale Música Serra viajaram mensalmente para o Rio de Janeiro para realizar residências artísticas com os músicos da Orquestra Sinfônica Brasileira, que culminaram em um grande concerto no Teatro Municipal do Rio.

"Com a pandemia, desde março de 2020 todas as atividades foram adaptadas para o ambiente virtual. Nesse período, 40 alunos realizaram 260 aulas com músicos de vários naipes da Orquestra Sinfônica Brasileira. Entre os resultados dessa integração está o Projeto Conexões Musicais, lançado em janeiro de 2021 com a exibição do concerto virtual “Ardiloso”, composição do saudoso violonista Maurício de Oliveira, considerado o maior músico do Espírito Santo", descreveu.

Instagram e YouTube. Além dos Duos Sinfônicos, na próxima semana será lançado o segundo concerto virtual do Projeto Conexões Musicais, com a música “Odeon”, no qual nove alunos tocaram de forma remota com os músicos da OSB. Os vídeos estão sendo disponibilizados nas páginas da OSB no Facebook

SERVIÇO

OSB e Programa Vale Música apresentam Série Duos Sinfônicos