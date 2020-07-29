'Free Fire' anuncia parceria com 'La Casa de Papel' e novidade no game

"Free Fire" anuncia parceria com "La Casa de Papel" Crédito: Divulgação

A Garena, responsável pela distribuição do jogo "Free Fire", anunciou nesta terça-feira (28) uma parceria com a produção espanhola "La Casa de Papel", da Netflix. Com isso, os jogadores deverão ter acesso, em setembro, a um novo modo, novas roupas e equipamentos exclusivos com temática da série.

A empresa já vinha dando dicas da novidade, até então chamada apenas de Plano Bermuda. Agora, foi revelada que a parceria levará o tema "La Casa de Papel" para todo "Free Fire", incluindo imagens no lobby do personagem, paraquedas temáticos e até mesmo um set exclusivo com macacão vermelho e máscaras do seriado.

O Plano Bermuda contará com o modo Casa da Moeda, onde os jogadores terão que formar equipes em 4x4 para encontrar impressoras de dinheiro no mapa. O objetivo é emitir o maior número possível de notas. A equipe que conseguir o máximo no tempo estipulado, vence a disputa.