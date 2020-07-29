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'Free Fire' anuncia parceria com 'La Casa de Papel' e novidade no game

Mudança inclui novo modo, novas roupas e equipamentos temáticos

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 16:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2020 às 16:05
"Free Fire" anuncia parceria com "La Casa de Papel" Crédito: Divulgação
A Garena, responsável pela distribuição do jogo "Free Fire", anunciou nesta terça-feira (28) uma parceria com a produção espanhola "La Casa de Papel", da Netflix. Com isso, os jogadores deverão ter acesso, em setembro, a um novo modo, novas roupas e equipamentos exclusivos com temática da série.
A empresa já vinha dando dicas da novidade, até então chamada apenas de Plano Bermuda. Agora, foi revelada que a parceria levará o tema "La Casa de Papel" para todo "Free Fire", incluindo imagens no lobby do personagem, paraquedas temáticos e até mesmo um set exclusivo com macacão vermelho e máscaras do seriado.

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O Plano Bermuda contará com o modo Casa da Moeda, onde os jogadores terão que formar equipes em 4x4 para encontrar impressoras de dinheiro no mapa. O objetivo é emitir o maior número possível de notas. A equipe que conseguir o máximo no tempo estipulado, vence a disputa.
O jogo mobile "Free Fire" teve uma expansão de 33% no número de usuários ativos diários (80 milhões) no primeiro semestre deste ano em relação ao total de jogadores no final de 2019 (60 milhões). Ele detém a maior audiência na América Latina e no Sudeste Asiático no período, segundo levantamento.

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