Formemus 2020: inscrições para a mostra de videoclipes segue até domingo (5)

Além da mostra de videoclipes, o Formemus também conta com showcases, painéis e palestras Crédito: Marco Franco

A terceira edição do Formemus, conferência para abordar temas relevantes do mercado e do cenário musical no Espírito Santo, no Brasil e no mundo, está confirmada para acontecer nos dias 7 e 8 de agosto. Por conta das mudanças ocasionadas pela pandemia, neste ano, a programação será 100% on-line envolvendo painéis, palestras, showscases e mostra de videoclipes. As inscrições para artistas e bandas que tiverem interesse em expor seu trabalho seguem até este domingo, dia 5 de julho, através do site www.formemus.com.br.

Serão selecionados até 20 videoclipes de bandas e/ou artista solo, duo, trio, instrumental ou com vocal, de todo o território nacional. Vale lembrar que somente podem participar vídeos de canções autorais lançadas entre maio de 2019 e julho de 2020. Cada banda poderá inscrever até dois vídeos e a seleção será realizada pela curadoria do evento, com critérios baseados na criatividade, edição, qualidade das imagens e relação com a música escolhida.

"Novos tempos nos obrigam a adotar novas atitudes e, depois de muita conversa, optamos por realizar o Formemus 2020 em versão on-line para garantir o compartilhamento de ideias a respeito do cenário musical, sem comprometer a saúde e integridade de todos os envolvidos, desde produção a participantes", explica a produtora cultural da MM Projetos Culturais, Simone Marçal.

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