Festival on-line de música eletrônica reunirá Djs Liu, Bhaskar e outros

DJ e produtor muscial Liu Crédito: Divulgação

Na onda dos festivais on-line, o próximo fim de semana terá início o Todxs Music Festival. O projeto promete trazer grandes nomes da música eletrônica, como Bhaskar, Liu, Dubdogz para cinco sábados de "balada em casa" com arrecadação de doações. O evento será transmitido exclusivamente via Tiktok, plataforma da qual é parceiro.

Com as datas de suas lives ocorrendo a cada sábado de julho e no primeiro de agosto (4/7; 11/7; 18/7; 25/7; e 01/08), o festival garante mais de 20 atrações. A previsão é de que cada transmissão dure mais de cinco horas, tocando diversos subgêneros da música eletrônica. Terão batidas para todos os gostos, incluindo house, tecnohouse, comercial e undergroud. As lives serão apresentadas em uma estrutura física montada na Casa Aragon, em São Paulo.

Dentre as atrações confirmadas também estão os Djs Illusionize, Gabe, Dre Guazzelli e Pathy Dejesus, atriz da série "Coisa Mais Linda" e DJ. Além da galera que irá soltar o som, o festival contará com a presença de personalidades como os ex-BBBs Mari Gonzalez e Gui Napolitano, dentre outros influencers. A interação público-artista vai ocorrer pelo uso da hashtag #todxsmusicfestival.

No primeiro dia de curtição, o sábado (04), quem estará no comando da pista será o DJ e produtor Liu, conhecido pelo hit Dont Look Back (2016) e o mais recente Nave espacial (2018). Ao seu lado, estarão também Dre Guazzelli, Cevith e Lari Hi. A live terá início às 17h, o horário também será o mesmo nas próximas apresentações.

Estou muito ansioso pelo dia 4 de julho, vai rolar um set especial!, afirma Liu, que comenta estar honrado e feliz por poder levar música ao evento e ajudar as pessoas ao mesmo tempo. Já Guazzelli ressalta que é uma oportunidade para artistas como ele tocarem para mais pessoas. É a união de todxs por um bem maior, explica.

DJ Dre Guazzzelli Crédito: Fernando Sigma

SOLIDARIEDADE

O festival reverterá todo o valor arrecadado em suas lives para causas sociais. Em parceria com o projeto :DOE :DANCE, o objetivo é arrecadar doações para as famílias dos trabalhadores da indústria de eventos, gravemente afetados pela pandemia. As doações deverão ser feitas diretamente no site da instituição :DOE :DANCE , que terá seu link disponibilizado na live.

O :DOE :DANCE visa mais uma vez preencher a conexão entre músicas e pessoas, onde os que podem, doam e Todxs recebem, conta Ban Schiavon, idealizador do projeto :DOE :DANCE.

BALADA PÓS-PANDEMIA

Uma festa presencial está sendo planejada para quando os eventos forem liberados. A edição física vai ocorrer em São Paulo, na Casa Aragon, a mesma casa na qual as lives serão feitas. As atrações ainda não estão confirmadas, mas a organização pretende reunir vários Djs para o evento. Ingressos já serão vendidos a partir do dia 4 de julho, no site Ingresse. Parte do valor das vendas se encaminhado para o projeto Doe& Dance.

TODOX MUSIC FESTIVAL