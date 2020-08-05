Formemus 2020 debate os rumos da indústria musical a partir de sexta (7)

O músico e produtor do "The Voice Brasil", Torcuato Mariano, é um dos convidados do Formemus 2020 Crédito: Acervo Pessoal

Formemus, versão 2020, acontece de sexta (7) a domingo (9), apostando em um novo formato. Por conta da pandemia imposta pelo novo coronavírus, os tradicionais painéis, palestras, showscases e a mostra de videoclipes serão 100% digitais, com transmissão gratuita pelo Ponto de encontro para debater os novos rumos da indústria musical capixaba, o, versão 2020, acontece de sexta (7) a domingo (9), apostando em um novo formato. Por conta da pandemia imposta pelo, os tradicionais painéis, palestras, showscases e a mostra de videoclipes serão 100% digitais, com transmissão gratuita pelo canal do YouTube

"A diferença maior é a forma de produzir, porque precisamos tomar todos os cuidados, produzir com a equipe em casa, se adaptar. O que muda é o formato mesmo, porque a conexão permanece", adianta Simone Marçal, uma das organizadoras do encontro, que chega a sua terceira edição nesta temporada.

"Claro que a gente prefere o presencial, porque o contato direto é importante, mas formatamos essa edição com muito cuidado também. Estamos com 34 profissionais do mercado da música de todo país, que abraçaram o projeto. Fazer o evento on-line, parece simples, mas não é. Estamos com uma equipe que abraçou a ideia e está fluindo muito bem", comemora.

Para 2020, o Formemus traz uma recheada lista de convidados. Entre os destaque, nomes como Gustavo Anitelli, compositor e diretor de O Teatro Mágico; o produtor do "The Voice Brasil", Torcuato Mariano; o desenvolvedor de games, Walter Machado; e Fabiana Batistela, da Semana Internacional de Música. São mais de 30 profissionais do segmento musical participando de debates, compartilhando experiências e trajetórias.

As inscrições para os encontros são gratuitas, mas os organizadores abriram espaço para contribuições monetárias, que serão encaminhadas para profissionais do setor musical afetados pela pandemia. Para se inscrever, basta acessar www.formemus.com.br

"Estamos com uma campanha de colaboração em prol da ONG Serenata DFavela, que, nessa pandemia, está ajudando 500 famílias do Morro do Quadro, em Vitória. A doação pode ser feita na inscrição ou por meio do picpay. A cada R$ 10,00 doados, a pessoa ganha um cupom para concorrer a 2 violões Tagima AC39 NT, que serão sorteados durante o evento", explica Marçal, ressaltando a dificuldade em conseguir apoio para a organização da mostra em 2020.

"Captar recursos para projetos culturais não é fácil, mas com a pandemia ficou ainda mais difícil. Aqui no Estado, ainda temos uma dificuldade de acesso a recursos, sejam públicos ou privados. Por isso, as leis de incentivo à cultura são essenciais. Já estamos em busca de parceiros para a edição 2021", assinala Simone, garantindo a continuação da empreitada para a próxima temporada.

MÚSICA DAS BOAS

A banda capixaba Auri Crédito: Gabriel Hand/Divulgação

Para os showcases - que serão apresentados ao vivo, em formato de live - foram selecionadas oito bandas de todo o Brasil, confirmando a diversidade da música brasileira, além de representatividade, com participação de mulheres, negros e LGBT+ (veja a lista completa no serviço). Destaque para a participação de duas atrações capixabas: Dan Abranches e AURI.

Dependendo de como for a experiência em 2020, Simone Marçal não descarta fazer do Formemus uma mostra híbrida, com eventos presenciais e digitais.

"Esse novo mundo em que estamos entrando, com certeza, trará mudanças para os eventos. Acredito que poderemos mesclar o físico com o on-line, realizando mostras híbridas. Isso também nos impulsionaria a trazer ainda mais convidados de várias partes do país, agregando mais conteúdo e experiências", complementa.

FORMEMUS 2020

QUANDO : de sexta (7) a domingo (9)

: de sexta (7) a domingo (9) COMO ASSISTIR: por meio do canal do Youtube

por meio do canal do Youtube INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DOS DEBATES: Por meio do site oficial do evento

PROGRAMAÇÃO