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Música

Formemus 2020 debate os rumos da indústria musical a partir de sexta (7)

Evento será em formato virtual, mas não perde a essência de troca de experiência entre músicos e produtores. Confira a programação, que terá oito shows
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2020 às 11:54

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 11:54

O músico e produtor do
O músico e produtor do "The Voice Brasil", Torcuato Mariano, é um dos convidados do Formemus 2020 Crédito: Acervo Pessoal
Ponto de encontro para debater os novos rumos da indústria musical capixaba, o Formemus, versão 2020,  acontece de sexta (7) a domingo (9), apostando em um novo formato. Por conta da pandemia imposta pelo novo coronavírus, os tradicionais painéis, palestras, showscases e a mostra de videoclipes serão 100% digitais, com transmissão gratuita pelo canal do YouTube.
"A diferença maior é a forma de produzir, porque precisamos tomar todos os cuidados, produzir com a equipe em casa, se adaptar. O que muda é o formato mesmo, porque a conexão permanece", adianta Simone Marçal, uma das organizadoras do encontro, que chega a sua terceira edição nesta temporada. 
"Claro que a gente prefere o presencial, porque o contato direto é importante, mas formatamos essa edição com muito cuidado também. Estamos com 34 profissionais do mercado da música de todo país, que abraçaram o projeto. Fazer o evento on-line, parece simples, mas não é. Estamos com uma equipe que abraçou a ideia e está fluindo muito bem", comemora.

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Para 2020,  o Formemus traz uma recheada lista de convidados.  Entre os destaque, nomes como Gustavo Anitelli, compositor e diretor de O Teatro Mágico; o produtor do "The Voice Brasil", Torcuato Mariano; o desenvolvedor de games, Walter Machado; e Fabiana Batistela, da Semana Internacional de Música. São mais de 30 profissionais do segmento musical participando de debates, compartilhando experiências e trajetórias.
As inscrições para os encontros são gratuitas, mas os organizadores abriram espaço para contribuições monetárias, que serão encaminhadas para profissionais do setor musical afetados pela pandemia. Para se inscrever, basta acessar www.formemus.com.br.
"Estamos com uma campanha de colaboração em prol da ONG Serenata DFavela, que, nessa pandemia, está ajudando 500 famílias do Morro do Quadro, em Vitória. A doação pode ser feita na inscrição ou por meio do picpay. A cada R$ 10,00 doados, a pessoa ganha um cupom para concorrer a 2 violões Tagima AC39 NT, que serão sorteados durante o evento", explica Marçal, ressaltando a dificuldade em conseguir apoio para a organização da mostra em 2020.
"Captar recursos para projetos culturais não é fácil, mas com a pandemia ficou ainda mais difícil. Aqui no Estado, ainda temos uma dificuldade de acesso a recursos, sejam públicos ou privados. Por isso, as leis de incentivo à cultura são essenciais. Já estamos em busca de parceiros para a edição 2021", assinala Simone, garantindo a continuação da empreitada para a próxima temporada.

MÚSICA DAS BOAS

A banda capixaba Auri
A banda capixaba Auri Crédito: Gabriel Hand/Divulgação
Para os showcases - que serão apresentados ao vivo, em formato de live - foram selecionadas oito bandas de todo o Brasil, confirmando a diversidade da música brasileira, além de representatividade, com participação de mulheres, negros e LGBT+ (veja a lista completa no serviço). Destaque para a participação de duas atrações capixabas:  Dan Abranches e AURI.  
Dependendo de como for a experiência em 2020, Simone Marçal não descarta fazer do Formemus uma mostra híbrida, com eventos presenciais e digitais. 
"Esse novo mundo em que estamos entrando, com certeza, trará mudanças para os eventos.  Acredito que poderemos mesclar o físico com o on-line, realizando mostras híbridas. Isso também nos impulsionaria a trazer ainda mais convidados de várias partes do país, agregando mais conteúdo e experiências", complementa.

FORMEMUS 2020

  • QUANDO: de sexta (7) a domingo (9)
  • COMO ASSISTIR: por meio do canal do Youtube
  • INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DOS DEBATES: Por meio do site oficial do evento

PROGRAMAÇÃO

  • 7 DE AGOSTO (Sexta-feira)

  • 13h45 - Painel - "Trilha Sonora e o Mercado Independente de Games, com Walter Machado (Ubermosh / Swarmride Omega AccrO / WarpZone Drifter) e Thiago Adamo (Game Audio Academy / Game Audio Sounds) 

  • 15h15  Mostra de Videoclipes  Bloco 1
  • O Bando & Jupy (@obandoejupy)  Mudez  Direção: Gabriela Gaia Meirelles  RJ
  • Elana Dara (@elanadara)  Ninguém dá certo comigo  Direção: Fernando Moraes - SP
  • Adikto ft. Leoni MC (@profadikto)  Vingadores  Direção: Lucas Araújo  ES
  • Vitrola Baiana (@vitrolabaiana)  Ouro pouco  Direção: Silvonei Filho, Marcelo Costa e Guga Barbosa  BA
  • Parafuso Silvestre (@parafuso_silvestre)  Desdentado  Direção: Lara Koer  SC
  • Oxe (@oxeoficial)  Mais Solto  Direção: Hugo OXE e Boson Post (Luiz Nunes e Dudu Brandão) - AL

  • 15h45  Painel - "Indústria da Música Pós-Pandemia  Seria o futuro híbrido?, com Fabiana Batistela (SIM SP), Cris Falcão (Ingrooves Brasil), Ivanna Tolotti (Tum Cult), Andreza Portella (FIG  Festival de Inverno de Garanhuns), Manno Góes (UBC) e Leo Moraes (A Autêntica)

  • 17h45  Mostra de Videoclipes  Bloco 2
  • Carnawood (@carnawood)  Raiz  Direção: Chico Rasta  PI
  • Karola Nunes (@karola_nunes)  Tá vendo seu moço?  Direção: Juliana Segovia  MT
  • Cainã e a Vizinhança do Espelho (@a.vizinhanca)  Cidadão de Bem  Direção: Cainã Morellato  ES
  • Luana Flores (@luanafloresdj)  Guerreira de Lança  Direção: Ana Moraes  PB
  • PTK (@ptkmc)  Diferenciado  Direção: Amon e Jeffão  ES
  • Kikito ft. Malu Guedelha (@kikitokikito_)  Retina  Direção: Adrianna Oliveira - PA

  • 18h15  Painel O Potencial de Consumo da Música Brasileira no Youtube e o Boom de Distribuição na Pandemia, com Walter Venício (Youtube), Marcos Chomen (CD Baby) e Renata Gomes (Ingrooves Brasil)

  • 20h  Showcase
  • Luciane Dom
  • Dan Abranches
  • 2DE1


  • 8 DE AGOSTO (SÁBADO)

  • 14h15  Painel Produção Musical Remota e Lives Profissionais, com Beto Neves (AudioWorkshop) e Igor Comério (Engenharia de Áudio)

  • 15h35  Mostra de Videoclipes  Bloco 3
  • SambAdm (@sambadm) ft. VK Mac & DJ GH  Dez Motivos  Direção: Lucas Araújo  ES
  • Tiago Máci (@tiagmaci) ft. Zeca Baleiro  Beijo à queima-roupa  Direção: Arthur Rosa  MA
  • Alan Bernardes (@alan.bernardes) Subúrbio Velho  Direção: Caro Petersen  RJ
  • Duo Severino (@severino.music) Manhã de Domingo  Direção: Gabriel Hand  ES
  • Flávia Ellen (@flaviaellen)  Desperta  Direção: Ana Carolina Moraes, Olívia Franco, Lorena Zschaber e Bruna Freitas  SP
  • Ócio (@ociorock)  Natural Born Cleaner part II  Direção: Raphael "Baygon" Teixeira  ES
  • Pratagy (@pratagy)  Dias de Verão  Direção: Lucas Domires - PA

  • 16h05  "Por dentro da Deezer para Artistas", com Bernardo Bassin (Deezer) e Alexandre Saldanha (CD Baby Brasil)

  • 17h10  Mostra de Videoclipes  Bloco 4
  • Eliabe (@dnlsena)  Astronauta  Direção: Daniel Sena  DF
  • Luana Mascari (@luanamascari)  Tudo bem  Direção: Thomas Henne e Pedro Bürgerbraü  SP
  • Israel Paixão ft. Bwyane (@israelpaixaooficial)  Tudo posso  Direção: dr1nho  DF
  • Vinaa (@vinaadelmar)  Volta pra casa  Direção: Vinaa  MA
  • Licon ft. Keops, Raony, Capone (@thiagolicon)  Amaré  Direção: Pri Garcia  MG
  • Vitu (@vitu.locatelli)  Deixa Sossegar  Direção: Vitor Locatelli  ES
  • Nego Zú e Dani Coimbra (@negozu_)  Corpo e pele  Direção: Mateus Alves - RJ

  • 18h40  "Identidade Musical  A Essência da Diversidade da Música Brasileira", com Pena Schmidt (Lista das Listas), Thomas Roth (Lua Nova Produtora / Elemess Music n Services), Barral Lima (Un Music), Torcuato Mariano (Produtor Musical e dos programas The Voice Brasil/The Voice Kids), Paula Lima (Diretora UBC) e Márcio Brant (Musicxpert)

  • 20h30  Exibição do videoclipe Conexão Periferia

  • 20h45  Showcase
  • AURI
  • Victor Mus
  • Lucas Estrela


  • 9 DE AGOSTO (DOMINGO)

  • 14h15  "Música, Branding e Marcas  Sua música, seu negócio e as relações com outras marcas, corporações e produtos no mercado", com Bruna Biason (Song4 Produções), Thor Moura (Sling Musical), Gustavo Anitelli (O Teatro Mágico), Dani Ribas (Sonar Cultural e Data Sim) e Amaro Lima (Músico do ES)

  • 16h05  Mostra de Videoclipes  Bloco 5
  • Pássaro Vivo (@soupassarovivo)  Beija-flor  Direção: Sandrow Almeidan  MG
  • Enme Paixão (@enmepaixao)  Killa  Direção: Jessica Lauane  MA
  • Thainá Lopez (@thainalopezoficial)  Deixa eu te falar  Direção: Sara Engelhardt e Golias Engelhardt  ES
  • Oto Gris (@otogris)  Uma prece  Direção: Jonathas Alpoim e Rafael Neves  PE
  • Rohmanelli (@rohmanelli) ft. MC Versa, Ju Sofer, Orquidália, Iguanas Tropicais e Duda Medeiros  Toneaí  Direção: Antonio Rossa  SC
  • Izar (@izar_music)  Todo mundo é mais famoso que eu  Direção: João Paulo Rocetti e Lucas Duarte  ES

  • 16h35  Painel A Gestão de Carreira como Caminho do Sucesso! com Tereza Dantas (Perpétua Produção Cultural), Barral Lima (Un Music) e Daniel Morelo (Formemus)

  • 17h40  "O Prêmio Profissionais da Música e suas + de 100 categorias", com Gustavo Vasconcelos (PPM) e Bruno Oxe (Produtor Musical)

  • 18h25  Mostra de Videoclipes  Bloco 6
  • Pedro Gama (@opedrogama)  Pipa Avuada  Direção: Zé Pereira  RJ
  • SoulRa (@soulra.oficial)  À flor da pele  Direção: Wilyam Nicolay  MS
  • Tequilla Bomb (@tequillabomb)  Na minha jangada  Direção: Izael Filipe  AL
  • O Mangue ft. Luiza Lian (@omangueoficial)  Virada da Maré  Direção: Rafael Bispo  SP
  • Xavi (@xavimusic_)  Quimera  Direção: Philipe Grilo  ES
  • Banda AL9 (@bandaal9oficial) Ela me ligou - Direção: Matheus Khouri e Thiago Khouri  SP
  • Gustavo Rosseb e Adriano (@gustavorosseb)  Primeiro Remix  Direção: Raphael Correa  SP

  • 18h55  "Como potencializar o seu Canal do Youtube', com Giulia Perin (CD Baby Brasil) e Duana Peixoto (Produtora Cultural)

  • 20h05  Showcase
  • Congadar
  • Technobrass

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