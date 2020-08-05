Formemus 2020 debate os rumos da indústria musical a partir de sexta (7)

Ponto de encontro para debater os novos rumos da indústria musical capixaba, o Formemus, versão 2020, acontece de sexta (7) a domingo (9), apostando em um novo formato. Por conta da pandemia imposta pelo novo coronavírus, os tradicionais painéis, palestras, showscases e a mostra de videoclipes serão 100% digitais, com transmissão gratuita pelo canal do YouTube.
"A diferença maior é a forma de produzir, porque precisamos tomar todos os cuidados, produzir com a equipe em casa, se adaptar. O que muda é o formato mesmo, porque a conexão permanece", adianta Simone Marçal, uma das organizadoras do encontro, que chega a sua terceira edição nesta temporada.
"Claro que a gente prefere o presencial, porque o contato direto é importante, mas formatamos essa edição com muito cuidado também. Estamos com 34 profissionais do mercado da música de todo país, que abraçaram o projeto. Fazer o evento on-line, parece simples, mas não é. Estamos com uma equipe que abraçou a ideia e está fluindo muito bem", comemora.
Para 2020, o Formemus traz uma recheada lista de convidados. Entre os destaque, nomes como Gustavo Anitelli, compositor e diretor de O Teatro Mágico; o produtor do "The Voice Brasil", Torcuato Mariano; o desenvolvedor de games, Walter Machado; e Fabiana Batistela, da Semana Internacional de Música. São mais de 30 profissionais do segmento musical participando de debates, compartilhando experiências e trajetórias.
As inscrições para os encontros são gratuitas, mas os organizadores abriram espaço para contribuições monetárias, que serão encaminhadas para profissionais do setor musical afetados pela pandemia. Para se inscrever, basta acessar www.formemus.com.br.
"Estamos com uma campanha de colaboração em prol da ONG Serenata DFavela, que, nessa pandemia, está ajudando 500 famílias do Morro do Quadro, em Vitória. A doação pode ser feita na inscrição ou por meio do picpay. A cada R$ 10,00 doados, a pessoa ganha um cupom para concorrer a 2 violões Tagima AC39 NT, que serão sorteados durante o evento", explica Marçal, ressaltando a dificuldade em conseguir apoio para a organização da mostra em 2020.
"Captar recursos para projetos culturais não é fácil, mas com a pandemia ficou ainda mais difícil. Aqui no Estado, ainda temos uma dificuldade de acesso a recursos, sejam públicos ou privados. Por isso, as leis de incentivo à cultura são essenciais. Já estamos em busca de parceiros para a edição 2021", assinala Simone, garantindo a continuação da empreitada para a próxima temporada.
MÚSICA DAS BOAS
Para os showcases - que serão apresentados ao vivo, em formato de live - foram selecionadas oito bandas de todo o Brasil, confirmando a diversidade da música brasileira, além de representatividade, com participação de mulheres, negros e LGBT+ (veja a lista completa no serviço). Destaque para a participação de duas atrações capixabas: Dan Abranches e AURI.
Dependendo de como for a experiência em 2020, Simone Marçal não descarta fazer do Formemus uma mostra híbrida, com eventos presenciais e digitais.
"Esse novo mundo em que estamos entrando, com certeza, trará mudanças para os eventos. Acredito que poderemos mesclar o físico com o on-line, realizando mostras híbridas. Isso também nos impulsionaria a trazer ainda mais convidados de várias partes do país, agregando mais conteúdo e experiências", complementa.
FORMEMUS 2020
- QUANDO: de sexta (7) a domingo (9)
- COMO ASSISTIR: por meio do canal do Youtube
- INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DOS DEBATES: Por meio do site oficial do evento
PROGRAMAÇÃO
- 7 DE AGOSTO (Sexta-feira)
- 13h45 - Painel - "Trilha Sonora e o Mercado Independente de Games, com Walter Machado (Ubermosh / Swarmride Omega AccrO / WarpZone Drifter) e Thiago Adamo (Game Audio Academy / Game Audio Sounds)
- 15h15 Mostra de Videoclipes Bloco 1
- O Bando & Jupy (@obandoejupy) Mudez Direção: Gabriela Gaia Meirelles RJ
- Elana Dara (@elanadara) Ninguém dá certo comigo Direção: Fernando Moraes - SP
- Adikto ft. Leoni MC (@profadikto) Vingadores Direção: Lucas Araújo ES
- Vitrola Baiana (@vitrolabaiana) Ouro pouco Direção: Silvonei Filho, Marcelo Costa e Guga Barbosa BA
- Parafuso Silvestre (@parafuso_silvestre) Desdentado Direção: Lara Koer SC
- Oxe (@oxeoficial) Mais Solto Direção: Hugo OXE e Boson Post (Luiz Nunes e Dudu Brandão) - AL
- 15h45 Painel - "Indústria da Música Pós-Pandemia Seria o futuro híbrido?, com Fabiana Batistela (SIM SP), Cris Falcão (Ingrooves Brasil), Ivanna Tolotti (Tum Cult), Andreza Portella (FIG Festival de Inverno de Garanhuns), Manno Góes (UBC) e Leo Moraes (A Autêntica)
- 17h45 Mostra de Videoclipes Bloco 2
- Carnawood (@carnawood) Raiz Direção: Chico Rasta PI
- Karola Nunes (@karola_nunes) Tá vendo seu moço? Direção: Juliana Segovia MT
- Cainã e a Vizinhança do Espelho (@a.vizinhanca) Cidadão de Bem Direção: Cainã Morellato ES
- Luana Flores (@luanafloresdj) Guerreira de Lança Direção: Ana Moraes PB
- PTK (@ptkmc) Diferenciado Direção: Amon e Jeffão ES
- Kikito ft. Malu Guedelha (@kikitokikito_) Retina Direção: Adrianna Oliveira - PA
- 18h15 Painel O Potencial de Consumo da Música Brasileira no Youtube e o Boom de Distribuição na Pandemia, com Walter Venício (Youtube), Marcos Chomen (CD Baby) e Renata Gomes (Ingrooves Brasil)
- 20h Showcase
- Luciane Dom
- Dan Abranches
- 2DE1
- 8 DE AGOSTO (SÁBADO)
- 14h15 Painel Produção Musical Remota e Lives Profissionais, com Beto Neves (AudioWorkshop) e Igor Comério (Engenharia de Áudio)
- 15h35 Mostra de Videoclipes Bloco 3
- SambAdm (@sambadm) ft. VK Mac & DJ GH Dez Motivos Direção: Lucas Araújo ES
- Tiago Máci (@tiagmaci) ft. Zeca Baleiro Beijo à queima-roupa Direção: Arthur Rosa MA
- Alan Bernardes (@alan.bernardes) Subúrbio Velho Direção: Caro Petersen RJ
- Duo Severino (@severino.music) Manhã de Domingo Direção: Gabriel Hand ES
- Flávia Ellen (@flaviaellen) Desperta Direção: Ana Carolina Moraes, Olívia Franco, Lorena Zschaber e Bruna Freitas SP
- Ócio (@ociorock) Natural Born Cleaner part II Direção: Raphael "Baygon" Teixeira ES
- Pratagy (@pratagy) Dias de Verão Direção: Lucas Domires - PA
- 16h05 "Por dentro da Deezer para Artistas", com Bernardo Bassin (Deezer) e Alexandre Saldanha (CD Baby Brasil)
- 17h10 Mostra de Videoclipes Bloco 4
- Eliabe (@dnlsena) Astronauta Direção: Daniel Sena DF
- Luana Mascari (@luanamascari) Tudo bem Direção: Thomas Henne e Pedro Bürgerbraü SP
- Israel Paixão ft. Bwyane (@israelpaixaooficial) Tudo posso Direção: dr1nho DF
- Vinaa (@vinaadelmar) Volta pra casa Direção: Vinaa MA
- Licon ft. Keops, Raony, Capone (@thiagolicon) Amaré Direção: Pri Garcia MG
- Vitu (@vitu.locatelli) Deixa Sossegar Direção: Vitor Locatelli ES
- Nego Zú e Dani Coimbra (@negozu_) Corpo e pele Direção: Mateus Alves - RJ
- 18h40 "Identidade Musical A Essência da Diversidade da Música Brasileira", com Pena Schmidt (Lista das Listas), Thomas Roth (Lua Nova Produtora / Elemess Music n Services), Barral Lima (Un Music), Torcuato Mariano (Produtor Musical e dos programas The Voice Brasil/The Voice Kids), Paula Lima (Diretora UBC) e Márcio Brant (Musicxpert)
- 20h30 Exibição do videoclipe Conexão Periferia
- 20h45 Showcase
- AURI
- Victor Mus
- Lucas Estrela
- 9 DE AGOSTO (DOMINGO)
- 14h15 "Música, Branding e Marcas Sua música, seu negócio e as relações com outras marcas, corporações e produtos no mercado", com Bruna Biason (Song4 Produções), Thor Moura (Sling Musical), Gustavo Anitelli (O Teatro Mágico), Dani Ribas (Sonar Cultural e Data Sim) e Amaro Lima (Músico do ES)
- 16h05 Mostra de Videoclipes Bloco 5
- Pássaro Vivo (@soupassarovivo) Beija-flor Direção: Sandrow Almeidan MG
- Enme Paixão (@enmepaixao) Killa Direção: Jessica Lauane MA
- Thainá Lopez (@thainalopezoficial) Deixa eu te falar Direção: Sara Engelhardt e Golias Engelhardt ES
- Oto Gris (@otogris) Uma prece Direção: Jonathas Alpoim e Rafael Neves PE
- Rohmanelli (@rohmanelli) ft. MC Versa, Ju Sofer, Orquidália, Iguanas Tropicais e Duda Medeiros Toneaí Direção: Antonio Rossa SC
- Izar (@izar_music) Todo mundo é mais famoso que eu Direção: João Paulo Rocetti e Lucas Duarte ES
- 16h35 Painel A Gestão de Carreira como Caminho do Sucesso! com Tereza Dantas (Perpétua Produção Cultural), Barral Lima (Un Music) e Daniel Morelo (Formemus)
- 17h40 "O Prêmio Profissionais da Música e suas + de 100 categorias", com Gustavo Vasconcelos (PPM) e Bruno Oxe (Produtor Musical)
- 18h25 Mostra de Videoclipes Bloco 6
- Pedro Gama (@opedrogama) Pipa Avuada Direção: Zé Pereira RJ
- SoulRa (@soulra.oficial) À flor da pele Direção: Wilyam Nicolay MS
- Tequilla Bomb (@tequillabomb) Na minha jangada Direção: Izael Filipe AL
- O Mangue ft. Luiza Lian (@omangueoficial) Virada da Maré Direção: Rafael Bispo SP
- Xavi (@xavimusic_) Quimera Direção: Philipe Grilo ES
- Banda AL9 (@bandaal9oficial) Ela me ligou - Direção: Matheus Khouri e Thiago Khouri SP
- Gustavo Rosseb e Adriano (@gustavorosseb) Primeiro Remix Direção: Raphael Correa SP
- 18h55 "Como potencializar o seu Canal do Youtube', com Giulia Perin (CD Baby Brasil) e Duana Peixoto (Produtora Cultural)
- 20h05 Showcase
- Congadar
- Technobrass