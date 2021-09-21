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LGBTQIA+

Festival traz participantes de RuPaul's Drag Race ao Brasil em 2022

The Realness Festival contará com nomes como Alaska, Sonique, Rajah O' Hara e Jujubee
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2021 às 12:32

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 12:32

A drag queen Alaska Thunderfuck
A drag queen Alaska Thunderfuck Crédito: Instagram/@theonlyalaska5000
São Paulo será praticamente um workroom de RuPaul's Drag Race no ano que vem. Tudo porque o The Realness Festival promete trazer oito ex-participantes do reality, que venceu por quatro seguidos o Emmy de Melhor Programa de Competição, no dia 13 de agosto de 2022.
Arrastando multidões por onde passam, o time encabeçado por Alaska Thunderfuck e Kylie Sonique – vencedoras da segunda e a sexta (última) temporada da edição All Stars de RuPaul´s Drag Race – chegam à capital paulista para apresentação única. Além das campeãs, nomes inesquecíveis como Jujubee, Trinity K Bonet, Denali Foxx, Rajah O' Hara, Tatianna e Roxxxy Andrews, trazem ao Brasil toda energia e performances conhecidos no programa.
O The Realness Festival, que promete ser o maior festival drag da América Latina, acontece na Audio, no dia 13 de agosto de 2022. Os ingressos já estão à venda, com valores que vão de R$ 140 a R$ 580.
Finalista da quinta temporada de RuPaul´s Drag Race e vencedora da segunda edição do spin-off ‘All Stars’, Alaska Thunderfuck, uma das participantes mais queridas da história do programa, tem uma relação de amor com o Brasil e seus fãs. A ligação é tanta que na última vez que esteve no país, a drag gravou o clipe da faixa “Come To Brazil”, que já conta com mais de 5.8 milhões de visualizações no YouTube.
A cantora volta ao país para apresentar faixas dos álbuns “Anus” (2015)”, “Poundcake” (2016)” e “Vagina” (2018), além de surpresas que prepara para seus fãs tupiniquins
  • THE REALNESS FESTIVAL
  • Quando: 13 de agosto 2022, a partir das 20h
  • Onde: Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694 – Barra Funda. São Paulo/SP
  • Classificação: +16 anos desacompanhados, menores de 16 acompanhados dos pais ou responsável legal
  • Ingressos: R$140- R$380 (pista, camarote e mezanino); R$580 (meet & greet), à venda no site https://www.sympla.com.br/realnessfestival

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