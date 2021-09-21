Festival traz participantes de RuPaul's Drag Race ao Brasil em 2022

A drag queen Alaska Thunderfuck Crédito: Instagram/@theonlyalaska5000

São Paulo será praticamente um workroom de RuPaul's Drag Race no ano que vem. Tudo porque o The Realness Festival promete trazer oito ex-participantes do reality, que venceu por quatro seguidos o Emmy de Melhor Programa de Competição, no dia 13 de agosto de 2022.

Arrastando multidões por onde passam, o time encabeçado por Alaska Thunderfuck e Kylie Sonique – vencedoras da segunda e a sexta (última) temporada da edição All Stars de RuPaul´s Drag Race – chegam à capital paulista para apresentação única. Além das campeãs, nomes inesquecíveis como Jujubee, Trinity K Bonet, Denali Foxx, Rajah O' Hara, Tatianna e Roxxxy Andrews, trazem ao Brasil toda energia e performances conhecidos no programa.

Finalista da quinta temporada de RuPaul´s Drag Race e vencedora da segunda edição do spin-off ‘All Stars’, Alaska Thunderfuck, uma das participantes mais queridas da história do programa, tem uma relação de amor com o Brasil e seus fãs. A ligação é tanta que na última vez que esteve no país, a drag gravou o clipe da faixa “Come To Brazil”, que já conta com mais de 5.8 milhões de visualizações no YouTube.

A cantora volta ao país para apresentar faixas dos álbuns “Anus” (2015)”, “Poundcake” (2016)” e “Vagina” (2018), além de surpresas que prepara para seus fãs tupiniquins