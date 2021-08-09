Drag Aretuza Lovi repudia comentários sexualizados em foto com filho

Bruno Nascimento, conhecido como a drag queen Aretuza Lovi, se revoltou com alguns comentários em foto publicada com o filho em homenagem aos Dias do Pais. Crédito: Reprodução/Instagram @aretuzalovi

Aretuza Lovi - nome artístico de Bruno Nascimento - ficou revoltada com comentários maldosos de alguns internautas, após postar uma foto com o filho na manhã deste domingo (8), em homenagem ao Dia dos Pais. Na imagem, o artista aparece ao lado do garoto, o pequeno Noah, de 7 anos, curtindo um dia de sol em uma praia.

De acordo com o portal UOL, algumas pessoas usaram a internet para comentar sobre o corpo de Bruno, que rebateu as críticas. "Parem de ser doentes! Tudo vocês sexualizam! Respeitem meu filho, me respeitem!", pediu.

"Nunca nada pode ser um gesto de amor, sempre tão falando merd*! Tanta coisa para falar, mas não, sempre tudo é sobre sexualizar! Uma foto feliz na praia com uma criança de 7 anos e um monte de gente doente falando cada coisa", continuou o músico de 31 anos.

Bruno disse que as pessoas "enxergam tudo com maldade" e reforçou o pedido por respeito.

As pessoas enxergam tudo com maldade! Pelo amor de Deus aonde é que vamos parar? Vocês acompanham a minha vida? Sabem do meu dia dia com emu filho! NOS RESPEITEM! Vai procurar alguém para fazer feliz, como eu faço para o meu filho! — Aretuza Lovi (@aretuzalovi) August 9, 2021

Bruno ainda usou o post para relatar a dificuldade de ser pai solteiro sendo gay e precisando vencer o preconceito relacionado ao seu trabalho de drag queen.