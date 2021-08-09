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Polêmica

Drag Aretuza Lovi repudia comentários sexualizados em foto com filho

Artista postou uma imagem nas redes sociais em homenagem aos Dias do Pais com o pequeno Noah, de 7 anos, e recebeu comentários maldosos de alguns internautas

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 18:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2021 às 18:53
Bruno Nascimento, conhecido como a drag queen Aretuza Lovi, se revoltou com alguns comentários em foto publicada com o filho em homenagem aos Dias do Pais.
Bruno Nascimento, conhecido como a drag queen Aretuza Lovi, se revoltou com alguns comentários em foto publicada com o filho em homenagem aos Dias do Pais. Crédito: Reprodução/Instagram @aretuzalovi
Aretuza Lovi - nome artístico de Bruno Nascimento - ficou revoltada com comentários maldosos de alguns internautas, após postar uma foto com o filho na manhã deste domingo (8), em homenagem ao Dia dos Pais. Na imagem, o artista aparece ao lado do garoto, o pequeno Noah, de 7 anos, curtindo um dia de sol em uma praia.
De acordo com o portal UOL, algumas pessoas usaram a internet para comentar sobre o corpo de Bruno, que rebateu as críticas. "Parem de ser doentes! Tudo vocês sexualizam! Respeitem meu filho, me respeitem!", pediu.
"Nunca nada pode ser um gesto de amor, sempre tão falando merd*! Tanta coisa para falar, mas não, sempre tudo é sobre sexualizar! Uma foto feliz na praia com uma criança de 7 anos e um monte de gente doente falando cada coisa", continuou o músico de 31 anos.
Bruno disse que as pessoas "enxergam tudo com maldade" e reforçou o pedido por respeito.
Bruno ainda usou o post para relatar a dificuldade de ser pai solteiro sendo gay e precisando vencer o preconceito relacionado ao seu trabalho de drag queen.
"Já passei por inúmeras situações tristes e desrespeitosas. Meu maior medo não é que eu sofra isso, mas que ele sofra. Já escutei nas redes sociais que eu era pedófilo, que praticava pedofilia com meu filho? Já tive que tirar ele da primeira escola, porque a diretora era Testemunha de Jeová e não aceitava o fato de eu ter adotado ele", lamentou.

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