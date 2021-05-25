Felipe Araújo grava DVD com Gusttavo Lima e Bruno e Marrone

O sertanejo Felipe Araújo Crédito: Caldi Comunicação/Divulgação

Como o próprio título sugere, o DVD "Check" promete mostrar toda a verdade e autenticidade do amadurecimento de Felipe Araújo, em especial no universo que o consagra cada vez mais: o digital. A obra tem lançamento previsto para 18 de junho.

Tanto que o tema de uma das músicas do DVD que ele gravou no último final de semana em Uberlândia, em Minas Gerais, batiza o projeto com um dos termos mais conhecidos das mídias sociais, já que a letra mergulha em gírias deste mundo em que a conexão é a palavra chave para demonstrar os sentimentos. Para abrilhantar a noite, Gusttavo Lima e Bruno e Marrone certificam mais um sucesso que vem por aí.

Com 12 faixas inéditas, sendo 4 delas autorais, e, pela primeira vez, com produção musical de Júnior Melo e Marcelo Sheba (os mesmos de Bruno e Marrone e da dupla Diego e Victor Hugo), o sertanejo quer resgatar toda a sua máxima de “quem sabe faz ao vivo”. O audiovisual foi registrado ao vivo e em cores, sem modelagens de estúdio, em um belíssimo cenário do Palácio Cristal, com palco montado às margens de uma lagoa que faz parte da propriedade.

Gusttavo Lima e Felipe Araújo: dia de gravação de DVD em Uberlândia, Minas Gerais Crédito: Caldi Comunicação/Divulgação

Sob o comando de Emanoel Camargo, gravadora Universal Music e GTS, direção geral de Rafael Vannucci, o DVD traz "grifes" no repertório de renomados compositores como Waléria Leão, Thales Lessa, Renno Poeta, Vinni Miranda, Henrique Castro, Junior Pepato, Elcio de Carvalho, Vine Show, Douglas Cézar e outros.