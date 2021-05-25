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Em palácio de MG

Felipe Araújo grava DVD com Gusttavo Lima e Bruno e Marrone

"Check" é o título do trabalho que traz 12 faixas inéditas e mostra o cantor muito conectado com o universo digital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2021 às 08:38

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 08:38

O sertanejo Felipe Araújo
O sertanejo Felipe Araújo Crédito: Caldi Comunicação/Divulgação
Como o próprio título sugere, o DVD "Check" promete mostrar toda a verdade e autenticidade do  amadurecimento de Felipe Araújo, em especial no universo que o consagra cada vez mais: o digital. A obra tem lançamento previsto para 18 de junho.
Tanto que o tema de uma das músicas do DVD  que ele gravou no último final de semana em Uberlândia, em Minas Gerais, batiza o projeto com um dos termos mais conhecidos das mídias sociais, já que a letra mergulha em gírias deste mundo em que a conexão é a palavra chave para demonstrar os sentimentos. Para abrilhantar a noite, Gusttavo Lima e Bruno e Marrone certificam mais um sucesso que vem por aí. 
Com 12 faixas inéditas, sendo 4 delas autorais, e, pela primeira vez, com produção musical de Júnior Melo e Marcelo Sheba (os mesmos de Bruno e Marrone e da dupla Diego e Victor Hugo), o sertanejo quer resgatar toda a sua máxima de “quem sabe faz ao vivo”. O audiovisual foi registrado ao vivo e em cores, sem modelagens de estúdio, em um belíssimo cenário do Palácio Cristal, com palco montado às margens de uma lagoa que faz parte da propriedade.
Gusttavo Lima e Felipe Araújo: dia de gravação de DVD em Uberlândia, Minas Gerais
Gusttavo Lima e Felipe Araújo: dia de gravação de DVD em Uberlândia, Minas Gerais Crédito: Caldi Comunicação/Divulgação
Sob o comando de Emanoel Camargo, gravadora Universal Music e GTS,  direção geral de Rafael Vannucci, o DVD traz "grifes" no repertório de renomados compositores como Waléria Leão, Thales Lessa, Renno Poeta, Vinni Miranda, Henrique Castro, Junior Pepato, Elcio de Carvalho, Vine Show, Douglas Cézar e outros. 

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“Tenho me permitido muito mais e quero entregar ao público e aos meus fãs um trabalho de alta magnitude. O período que estamos vivendo não permite que possa ser nada grandioso, nem a presença das pessoas que torcem por nós, mas essa gravação intimista vai expressar todos esses meses que estou afastado dos shows por conta da pandemia. O vocabulário das canções retrata muito essa fase, dessa ausência e da falta que sinto de estar coladinho com cada um de vocês. No mais, o que posso dizer é que tem sido preparado com muito carinho e estou grato por mais este capitulo na minha história”, afirma Felipe.

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