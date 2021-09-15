Feira na Praça do Papa vai reunir delícias da roça a partir de R$ 5

16ª Feira da Agricultura Familiar e Reforma Agrária do Espírito Santo (FEAFES), na Praça do Papa Crédito: Divulgação

Se você gosta de ter produtos da roça em sua mesa, eis a oportunidade. De quinta (16) a domingo (19), a Praça do Papa, na Enseada do Suá, em Vitória, recebe a 16ª Feira da Agricultura Familiar e Reforma Agrária do Espírito Santo (Feafes).

Queijos, cafés especiais, cachaças premiadas, biscoitos, mel, chocolates, bolos, doces, macarrão saborizado, flores e muitos outros produtos cultivados em diversas regiões do Espírito Santo estarão disponíveis para compra e degustação na feira. As delícias serão comercializadas com preços a partir de R$ 5.

Além da comida, as flores e o artesanato também terão espaço no evento, que tem entrada gratuita. Entre as novidades desta edição da Feafes está o espaço de degustação de queijos, cafés e cachaça, além da praça de alimentação com cervejaria e mariscos, entre outras delícias.

O visitante também vai contar com uma ilha de flores e um espaço reservado para as mulheres empreendedoras do campo. De acordo com a organização, no “Espaço Garden” o visitante vai encontrar orquídeas, flores, arranjos, enfeites e afins.

Produtos da Feira de Agricultura Familiar, na Praça do Papa

A ideia é permitir aos visitantes fazer um verdadeiro tour gastronômico e cultural pelas regiões do Estado, sem sair de Vitória. A abertura está prevista para 16h, na quinta e sexta-feira, e 10h, no sábado e domingo.

Serão cerca de 300 expositores, em sua maioria, empreendedores da agricultura familiar, mas também da Economia Solidária, Microempreendedor Individual (MEI) e do Artesanato Capixaba.

"As famílias agricultoras se empenham para expor os mais variados tipos de produtos, então os visitantes poderão explorar sabores de todo o estado. Além disso, o evento contará com um espaço garden para exposição de flores, plantas, as famosas orquídeas das montanhas capixabas e muito mais”, destaca Julio Mendel, presidente da Federação dos Trabalhadores Rurais e Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Espírito Santo (FETAES) .

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