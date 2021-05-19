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Fãs especulam demora da Billboard em divulgar Dua Lipa no topo da Hot 100

"Levitating", hit da cantora, é uma das músicas mais vendidas digitalmente nos EUA e seu clipe ultrapassa 200 milhões de visualizações

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 17:26

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 mai 2021 às 17:26
A tão esperada divulgação de que Dua Lipa estaria no topo da Hot 100 da Billboard está angustiando os fãs da cantora. "Levitating" é uma das músicas mais vendidas digitalmente nos Estados Unidos.
Internautas especulam os motivos que levaram a revista a não revelar ainda o resultado do ranking das artistas mais tocadas. Normalmente, a publicação divulga a lista às segundas-feiras. Porém, até as primeiras horas desta quarta (19), nada havia sido noticiado.
A cantora Dua Lipa
A cantora Dua Lipa Crédito: Warner Records/Reprodução
No Twitter, os fãs da cantora estavam na expectativa. "A Dua Lipa levitou tanto q o #1 foi até na lua e a Billboard tá esperando voltar pra Terra", escreveu um internauta. "Mano, eu tô rindo de desespero. A Billboard tá pagando de 'loka', não é possível, velho", disse outro.
No canal de Dua Lipa no YouTube, o clipe da música "Levitating" já ultrapassou a marca de 200 milhões de visualizações.

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