Fãs especulam demora da Billboard em divulgar Dua Lipa no topo da Hot 100

A tão esperada divulgação de que Dua Lipa estaria no topo da Hot 100 da Billboard está angustiando os fãs da cantora. "Levitating" é uma das músicas mais vendidas digitalmente nos Estados Unidos.

Internautas especulam os motivos que levaram a revista a não revelar ainda o resultado do ranking das artistas mais tocadas. Normalmente, a publicação divulga a lista às segundas-feiras. Porém, até as primeiras horas desta quarta (19), nada havia sido noticiado.

A cantora Dua Lipa Crédito: Warner Records/Reprodução

No Twitter, os fãs da cantora estavam na expectativa. "A Dua Lipa levitou tanto q o #1 foi até na lua e a Billboard tá esperando voltar pra Terra", escreveu um internauta. "Mano, eu tô rindo de desespero. A Billboard tá pagando de 'loka', não é possível, velho", disse outro.

No canal de Dua Lipa no YouTube, o clipe da música "Levitating" já ultrapassou a marca de 200 milhões de visualizações.

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