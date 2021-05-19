'How I Met Your Mother': série estreia completa na Globoplay

Os fãs brasileiros de "How I Met Your Mother" já podem comemorar que poderão rever todos os episódios completos da série. A Globoplay anunciou na terça-feira (18) que o seriado está disponível na plataforma.
Também conhecida por "Como Conheci sua Mãe", a comédia foi originalmente exibida entre 2005 e 2014, no CBS, canal de televisão norte-americano. No Brasil, a produção é exibida no Sony Channel e esteve disponível na Netflix até 2017.
Na história, Ted, interpretado por Josh Radnor, conta aos filhos adolescentes sobre sua incessante busca pelo amor verdadeiro e a forma como conheceu a mãe deles.
Com isso, a trama acompanha, por meio de flashbacks, as desventuras amorosas e a relação dos amigos Ted, Marshall (personagem de Jason Segel), Barney (interpretado por Neil Patrick Harris), Lily (Alyson Hannigan) e Robin (Cobie Smulders).
O sitcom foi criado por Carter Bays e Craig Thomas e fez muito sucesso entre o público, além de ter recebido vinte e quatro indicações ao Emmy, ganhando 7 premiações.