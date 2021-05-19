Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Trajetória

Pedro Bial vai lançar biografia de Luiza Helena Trajano

Lançamento do livro sobre a vida da empresária, dona do Magazine Luiza, está previsto para novembro

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 17:09

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 mai 2021 às 17:09
A empresária Luiza Helena Trajano costuma dizer que não escreve sua biografia (ou deixa alguém escrevê-la) porque sua vida muda muito rapidamente e ela poderia ficar ultrapassada. Mas a dona do Magazine Luiza mudou de ideia.
Em uma entrevista que marca, nesta quarta-feira (19), a estreia do programa "Sabatina Publishnews", Luiza Trajano contou que o jornalista Pedro Bial e sua equipe trabalham neste momento em sua biografia. A informação foi publicada na terça (18), no Publishnews, portal de notícias voltado ao mercado editorial.
Luiza Trajano participou da abertura da 16ª Semana Justiça pela Paz em Casa
Luiza Trajano é considerada uma das principais lideranças do Brasil Crédito: Ascom TJES/Divulgação
A ideia do livro surgiu quando Luiza Helena participou do programa "Conversa com Bial", em setembro de 2020. Como àquela altura ela já havia prometido um livro à Editora Gente, os dois projetos foram unidos. O lançamento da biografia de Luiza Trajano está previsto para novembro.

LIDERANÇA

Luiza Trajano é presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, idealizadora do grupo político apartidário Mulheres do Brasil e uma das principais lideranças do país.
Há dois anos, o Maganize Luiza começou a vender livros em seu site. No ano passado, a empresa comprou a Estante Virtual. Seus planos e ideias para esta área foram os principais temas da entrevista, e ela não descartou a possibilidade de "comprar alguma varejista". Lembrando que Cultura e Saraiva estão em recuperação judicial e que a última tenta vender algumas de suas lojas.

Veja Também

Aldir Blanc: Vila Velha prorroga prazos de execução para agosto

A empresária disse ainda que em breve deve oferecer livros em suas lojas físicas (e tudo o mais que ela vende no site) e criticou enfaticamente o projeto de lei que prevê taxar o livro e o argumento de que só rico lê no Brasil.

Veja Também

Luiza Trajano diz que não é presidenciável e pede união contra pandemia

Movimento "Unidos pela Vacina", de Luiza Trajano, chega ao Espírito Santo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Magazine Luiza Fique bem Biografia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tadeu Schmidt se emociona ao falar do irmão
Tadeu Schmidt se emociona ao homenagear o irmão no BBB 26
Imagem de destaque
Por que o Golfo Pérsico tem mais petróleo do que qualquer outro lugar do planeta?
Gelatina colorida
Receita de gelatina colorida: sobremesa é dica para o fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados