Pedro Bial vai lançar biografia de Luiza Helena Trajano

A empresária Luiza Helena Trajano costuma dizer que não escreve sua biografia (ou deixa alguém escrevê-la) porque sua vida muda muito rapidamente e ela poderia ficar ultrapassada. Mas a dona do Magazine Luiza mudou de ideia.

Em uma entrevista que marca, nesta quarta-feira (19), a estreia do programa "Sabatina Publishnews", Luiza Trajano contou que o jornalista Pedro Bial e sua equipe trabalham neste momento em sua biografia. A informação foi publicada na terça (18), no Publishnews, portal de notícias voltado ao mercado editorial.

Luiza Trajano é considerada uma das principais lideranças do Brasil Crédito: Ascom TJES/Divulgação

A ideia do livro surgiu quando Luiza Helena participou do programa "Conversa com Bial", em setembro de 2020. Como àquela altura ela já havia prometido um livro à Editora Gente, os dois projetos foram unidos. O lançamento da biografia de Luiza Trajano está previsto para novembro.

LIDERANÇA

Luiza Trajano é presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, idealizadora do grupo político apartidário Mulheres do Brasil e uma das principais lideranças do país.

Há dois anos, o Maganize Luiza começou a vender livros em seu site. No ano passado, a empresa comprou a Estante Virtual. Seus planos e ideias para esta área foram os principais temas da entrevista, e ela não descartou a possibilidade de "comprar alguma varejista". Lembrando que Cultura e Saraiva estão em recuperação judicial e que a última tenta vender algumas de suas lojas.