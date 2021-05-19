Aldir Blanc: Vila Velha prorroga prazos de execução para agosto

Fachada da Prefeitura de Vila Velha Crédito: Vitor Jubini

Após o presidente Jair Bolsonaro sancionar, com vetos, alterações na Lei Aldir Blanc, ampliando prazos previstos no texto, o muncípio de Vila Velha anuncia as prorrogações de prazos para execução de projetos e prestação de contas. Em comunicado em seu site, o órgão informa que o os projetos aprovados em 2020 tem até o dia 1º de agosto para serem realizados e o dia 1º de setembro para terem seus gastos apresentados.

Os prazos são os mesmos pedidos pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult), que podem ser prorrogados novamente . "A medida busca dar mais tempo para a realização dos projetos que já tiveram prazo prorrogado anteriormente. A Secult ressalta que, nos casos em que houver necessidade de maior prazo, desde que apresentada a justificativa, poderá conceder nova dilatação de prazo", explica a secretaria estadual em sua página na internet.

Para o secretário Municipal de Turismo, Esporte e Cultura de Vila Velha, Paulo Renato Fonseca Junior, “a prorrogação é um grande anseio dos fazedores de cultura do país e do município. No momento em que vivemos, este prazo ampliado para produção dos projetos contemplados vem como grande alívio, para podermos caminhar e ultrapassar mais este desafio”.

Vale lembrar que Estados e municípios têm até o fim do ano para gastarem o saldo remanescente do dinheiro enviado pelo Governo Federal. Os recursos devem ser programados até 31 de outubro antes de serem revertidos aos respectivos fundos de cultura estaduais.