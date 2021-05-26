Fafi abre inscrições para vagas remanescentes em oficina de teatro

Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi Crédito: Leonardo Silveira/PMV

A Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi está com inscrições abertas para o curso de Teatro. A instituição voltou às aulas presenciais na última semana e oferece 60 vagas na modadlidade.

De acordo com a Prefeitura de Vitória, as inscrições podem ser feitas pelo telefone (27) 3381-6921, das 9 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, ou e-mail [email protected] . Informações também podem ser obtidas pelos mesmos canais.

As oportunidades estão abertas até o dia 1 de junho para pessoas de 12 a 20 anos. Já as aulas começam no dia seguinte para as quatro turmas de 15 alunos que estão com vagas não preenchidas.

A direção da Fafi esclarece que todas as turmas estão com o número de alunos reduzido. Até mesmo o período do intervalo foi dividido para que, em momento algum, haja aglomeração.

"Os alunos estão bastante confiantes em dar continuidade às formações. Vale lembrar que as atividades que proporcionamos aqui, além de tudo, fazem diferença no dia a dia dos alunos, reduzindo, inclusive, o estresse neste longo período de pandemia que vivemos", afirmou a coordenadora da Fafi, Zila Nascimento.

HORÁRIO DAS AULAS

Quartas e quintas-feiras, das 14 às 16 horas – 15 vagas para alunos de 12 a 16 anos de idade

Quartas-feiras, das 16 às 18 horas – 15 vagas para alunos de 17 a 20 anos de idade



Quintas-feiras, das 16 às 18 horas – 15 vagas para alunos de 12 a 16 anos de idade



Sextas-feiras, das 14 às 16 horas – 15 vagas para alunos de 17 a 20 anos de idade

